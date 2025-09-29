В настоящее время Пакистаном эксплуатируются, в частности, Chengdu F-7 и J-10

Истребители являются одной из важнейших частей любой армии. Тем не менее некоторые страны мира по тем или иным причинам не создают собственные военные самолеты.

В SlashGear рассказали, какие страны используют китайские истребители. В наше время Пекин может похвастаться обширным арсеналом современных самолетов, таких как Shenyang J-35, JF-17 Thunder (Chengdu FC-1 Xiaolong) и Chengdu J-10.

В издании напомнили, что Пакистан использовал китайские истребители Chengdu J-10 во время конфликта с Индией. Более того, в 2025 году список стран, использующих самолеты, произведенные в КНР, постоянно растет.

Сейчас китайские истребители находятся на вооружении следующих стран:

Китай

Пакистан

Бангладеш

Египет

Северная Корея

Мьянма

Судан

Замбия

Танзания

Зимбабве

В издании подчеркнули, что Пакистан является крупнейшим импортером китайских истребителей. Среди известных истребителей китайского производства, которые в настоящее время эксплуатируются Пакистаном, журналисты выделили 72 единицы F-7 и 20 многоцелевых истребителей J-10C.

У Бангладеша есть 36 единиц Chengdu F-7, которые являются единственными истребителями китайского производства в авиапарке страны. Эти же самолеты используют Мьянма и Северная Корея.

Кроме того, Египет перестал эксплуатировать F-7, но по-прежнему использует около 118 китайских самолетов Karakorum-8. Тем не менее китайские F-7 продолжают эксплуатировать несколько африканских стран, в том числе Судан, Зимбабве и Танзания.

Китай начал поставки своего нового истребителя-невидимки

Ранее в Bulgarian Military писали, что Китай начал поставки сразу нескольких версий своего истребителя пятого поколения J-35 со стелс-технологией. Наземная версия самолета создана для Воздушных сил КНР. Эта модификация имеет одно носовое колесо.

Отмечается, что палубная версия самолета предназначена для Военно-морских сил КНР. Она выделяется складными крыльями и специальным крюком для посадки на авианосец.

