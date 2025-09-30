В основном мунтжаки одиночные и территориальные животные.

В мире существует огромное количество необычных животных, но мунтжак сильно выделяется среди них. В BBC Wildlife Magazine рассказали, что известно об этом странном роде оленей.

Отмечается, что мунтжаки являются небольшими коренастыми оленями, которые широко распространены в британских лесах, а также в Южной и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они достигают в высоту до 50 см и не больше средней по размеру собаки.

Взрослые самцы мунтжаков весят от 10 до 18 кг, а взрослые самки - от 9 до 16 кг. Большую часть лета эти олени скрываются в высокой растительности.

В издании поделились, что мунтжаки являются травоядными животными. Они питаются деревьями и кустарниками, побегами, травами, ягодами, орехами и грибами.

В основном мунтжаки одиночные и территориальные животные. В издании отметили, что они используют запах для общения чаще, чем олени, которые живут в больших группах.

Также мунтжаки выделяются тем, что их рога имеют лишь по одному или два ответвления, в отличие от многих других родов оленей. На их лбах есть V-образные щели, которые являются лобными железами этих животных.

Одной из главных особенностей мунтжаков является то, что они могут лаять почти как собаки. За это их прозвали "лающими оленями".

В издании подчеркнули, что лай мунтжаков больше похож на крик лисы, чем на звуки, которые издают собаки. Обычно эти олени лают несколько раз, когда их беспокоят.

Кроме того, у мунтжаков есть клыки. Они наиболее заметны у взрослых самцов и могут достигать до 6 см в длину.

Интересно то, что клыки мунтжаков могут складываться, когда в них нет необходимости. Например, они прячут их при кормлении.

В издании рассказали, что мунтжаки с угрожающей скоростью распространяются за пределы своего первоначального ареала в юго-восточной Англии. Эксперты считают, что это может вызвать экологические нарушения, так как эти олени любят полакомиться низкорослыми растениями.

