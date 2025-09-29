Не исключено, что в Черном море эта техника помогает в роли средств ДРЛВ.

Франция перебросила в Румынию морские патрульные самолеты ATL2, чтобы усилить контроль в Черном море. Как пишет Defense Express, несмотря на то, что эта техника считается "антикварной", она до сих пор эффективно выполняет задачи.

История самолетов Dassault Atlantic началась еще в конце 1950-х, когда был создан Breguet Br.1150 Atlantic для замены американских Lockheed P2V Neptune. Это был первый совместный авиапроект НАТО, в котором участвовали Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия и Бельгия.

В то время самолет имел современное оборудование: радар для обнаружения кораблей на дистанции до 75 км, гидроакустические буи для поиска субмарин, средства радиоэлектронной борьбы. Вооружение включало торпеды, управляемые ракеты, глубинные бомбы, которые, по данным аналитиков, могли быть в том числе ядерными. Первыми пользователями стали Франция, Германия, Нидерланды и Италия, впоследствии несколько машин получил Пакистан.

В 1980-х французы создали новую версию - Atlantic 2 (ATL2). Она отличалась модернизированным оборудованием, цифровыми системами связи, новым радаром, противокорабельными ракетами Exocet и интегрированным компьютером, который объединял все сенсоры и значительно повышал эффективность. Самолет также мог выполнять задачи дальнего радиолокационного обнаружения.

Первый полет ATL2 состоялся в 1981 году, а серийное производство началось с 1989-го. Изначально планировали изготовить 42 машины, но в итоге Франция получила только 28 и осталась единственным их оператором.

Сегодня на вооружении остаются лишь 18 ATL2, которые проходят модернизацию до стандарта Standard 6 с новыми радарами, электроникой и системами наблюдения. В будущем их планируют заменить на Airbus A321MPA.

"Что касается того, какие задачи эти самолеты с интересной историей выполняют в Черном море, то очевидно, что они патрулируют регион и, возможно, даже помогают в качестве средств ДРЛО. Даже несмотря на достаточно почтенный возраст перед нами платформа, которая все еще способна выполнять поставленные задачи", - подчеркивают аналитики.

