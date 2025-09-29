У Сил обороны есть возможность отбросить врага за реку, считает Нарожный.

Ситуация в районе Купянска Харьковской области является довольно тяжелой. Такое мнение в эфире "Радио NV" высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Нельзя сказать, что враг завел большие подразделения. В Купянске речь идет о диверсионных группах, там до 10 человек в таких группах", – сказал он.

В то же время эксперт отметил, что у российских подразделений, которые уже есть в городе, возникают серьезные проблемы с логистикой через реку Оскол.

"Вопрос с трубой, скажем так, закрыт. Ну, то есть по ней враг уже не передвигается. Каких-то признаков того, что они могут перебросить подразделения через нее, нет. То есть все, что делается, делается через реку. А через реку делать снабжение очень трудно, накопить подразделения очень трудно. И самое главное – если враг остановится, если они сбавят темп этих наступательных действий, это позволит Вооруженным силам Украины накопить силы и сбросить врага в реку. То есть до какого-то контроля, до критической ситуации в Купянске еще очень далеко", – констатировал Павел Нарожный.

Ситуация в Купянске: что известно

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продолжают просачиваться в Купянск, а некоторые – уже доходят до центра города. Аналитики также отметили, что Силам обороны удалось остановить переброску российских военных через трубу.

В то же время в Генштабе ВСУ говорят, что Купянск продолжает находиться под контролем Сил обороны Украины. Там отметили, что сейчас в городе проводятся контрдиверсионные мероприятия.

По словам военного с позывным "Алекс", город Купянск не был подготовлен к обороне. Он отметил, что ситуация в городе тяжелая и вряд ли стоит ожидать ее улучшения. Также он отметил, что пока нет признаков срезания российского выступа к северу от Купянска.

