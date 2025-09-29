Если раньше Белый дом блокировал возможность дальнобойных ударов по России, то сейчас, похоже, риторика меняется. И здесь стоит понять несколько вещей.

Во-первых, пока нельзя с уверенностью сказать, что Трамп стал проукраинским. Что я точно могу сказать: он стал антипутинским. И это уже для нас большой позитив. Особенно, если мы сравним Трампа образца сентября 2025 года и Трампа образца, скажем, 2023 года, или 2024 года, когда он заявлял, что Украина - коррумпированная дыра, с которой не надо иметь дело, и пытался услышать Путина, понять Путина, выйти с Путиным на нормальный контакт и так далее.

То есть, по сравнению с той позицией и с тем, что у нас могло быть из-за этого всего, на самом деле мы сейчас действительно в гораздо лучших, более качественных условиях. Работаем с гораздо лучшей версией Трампа, чем та, которая могла быть.

Трампу это удобно и это абсолютно четко соответствует в целом его стратегии сейчас по отношению к НАТО, по отношению к Европе. У него же главная идея какая? Что это Европа должна вводить санкции против Китая и давить на Китай, чтобы он давил на Россию. Что это Европа должна давать Украине оружие, которое должна покупать у него. Что это страны "Группы семи" должны еще что-то делать дополнительно.

Во-вторых, это стратегия Трампа, нацеленная на то, чтобы, по сути, самые сложные, провокационные шаги и решения, в том числе, по обстрелам России, - должен делать кто-то другой. То есть, чтобы именно Украина и именно Европа делали основную, сложную часть работы, а он, как он сам провозглашал, оставался медиатором и просто со всеми говорил, сводил всех на переговоры

Украина, кстати, очень хорошо в эту стратегию вписывается. Мол, "вы нам дайте только разрешение, мы дальше разберемся". Наконец, скажем так, мы имеем такой подход, это разрешение. В идеале, конечно, было бы классно, если бы Трамп давал оружие просто так, причем гораздо активнее и больше. Тогда бы это реально была полноценно работающая стратегия. Но даже на нынешнем уровне это уже неплохо.

Мне трудно сказать, это уже полная поддержка нашей победы. Но это, как минимум, поддержка нашей переговорной позиции. То есть, переговоры, которые Трамп все-таки хочет начинать, будут идти не о том, как склонить Украину к российским условиям, а о том, как все-таки принудить Россию к адекватности.

В-третьих, когда речь идет о конкретике по ракетам и другому вооружению, деталей пока вам не предоставят даже сами американцы. Ведь такие четкие материи они еще не обсуждают.

Да, мы перешли из этапа "это никогда ни при каких условиях не произойдет" к этапу "давайте подумаем, как это сделать".

Но спешить с тем, действительно ли нам дадут возможность нормально работать с дальнобойным американским оружием, говорить рано. О деталях будем говорить позже (уверен, эти разговоры уже идут, но они не являются публичными), сейчас важно, что эта тема, в принципе, снова поднялась.

То есть, мы не говорим о том, что сейчас на нас прольется дождь из ракет и других, нужных нам боеприпасов, и мы моментально истребим россиян до самого Урала. Мы говорим о том, что у нас есть окно возможностей: для разговоров с Трампом, для того, чтобы убедить его в более адекватной позиции, для того, чтобы работать с его военными и с его дипломатами.

Короче говоря, здесь, как говорил Черчилль: "Я не обещаю вам, что все будет легко, я обещаю вам пот, кровь и слезы". По меньшей мере, здесь есть, что обещать, здесь есть, с чем работать. Поэтому это для нас является самым большим позитивом.