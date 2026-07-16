Зеленский уволил глав Киевской и Николаевской ОГА, а также Киевской ГВА

Николай Калашник был назначен на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, а Виталий Ким – на должность министра по делам ветеранов Украины.

В четверг, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об увольнении председателей Николаевской и Киевской областных государственных администраций, а также главы Киевской городской военной администрации. Об этом сообщается на сайте президента.

Так, указом № 614 Виталий Ким освобожден от должности главы Николаевской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

В то же время опубликован документ, в котором указывается, что временно исполнять обязанности главы Николаевской ОГА будет Георгий Решетилов.

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Кроме того, президент Украины освободил от должности главы Киевской областной государственной администрации Николая Калашника. На сайте указано, что временно исполнять его обязанности будет Руслан Олейник.

Также еще одним указом Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности начальника Киевской городской военной администрации.

Новый Кабмин

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Так, Николай Калашник был назначен на должность министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины. Виталий Ким будет занимать должность министра по делам ветеранов Украины.

Также мы писали, что 289 народных депутатов поддержали предложение назначить премьер-министром Украины Сергея Корецкого. Во время выступления он рассказал о своих достижениях на постах главы "Укрнафты" и НАК "Нафтогаз". В начале 2025 года он выдвинул свою кандидатуру на пост главы "Нафтогаза" и выиграл конкурс. Под его руководством компания, только что пережившая тяжелый отопительный сезон 2024–2025 годов, начала накапливать газ на следующую зиму. Корецкий, пишет издание, отвечал за поиск кредиторов для этого.

Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре возглавить Министерство обороны Украины до официального назначения на эту должность. По словам президента Украины, Хмара "приобрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций".

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