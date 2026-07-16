Франция и Нидерланды урегулировали территориальный спор, длившейся уже 400 лет

Франция дала свое окончательное согласие, теперь документ должен быть одобрен парламентом Нидерландов.

Французский парламент сделал шаг к юридическому урегулированию одного из старейших пограничных споров между европейскими государствами. Одобрен законопроект, позволяющий ратифицировать подписанное в 2023 году соглашение об официальном определении границы между французской заморской общиной Сен-Мартен и нидерландской частью острова Синт-Мартен. Об этом пишет Politico.

Речь идет об острове Сен-Мартен в Карибском море, который Франция и Нидерланды договорились разделить еще в 1648 году. В то же время, как отмечается в публикации, несмотря на почти четыре века общей истории, точная линия границы так и не была юридически определена. Из-за этого фактическая граница сформировалась постепенно, а отдельные вопросы относительно ее прохождения оставались неурегулированными.

Принятый французскими депутатами законопроект санкционирует ратификацию соглашения о делимитации границы, что должно придать юридическую определенность одной из самых необычных границ Европы.

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Как отмечается в публикации, французская часть острова входит в состав Европейского Союза, тогда как Синт-Мартен является самоуправляемой страной в составе Королевства Нидерландов, к которому также относятся собственно европейское государство Нидерланды, а также карибские острова Аруба и Кюрасао, не входящие в ЕС. Несмотря на разные таможенные, миграционные и налоговые режимы двух частей острова Сен-Мартен, жители ежедневно беспрепятственно пересекают открытую границу.

Издание напоминает, что отсутствие официально закрепленной границы на протяжении многих лет создавало трудности в вопросах выдачи разрешений, деятельности правоохранительных органов и управления природными ресурсами, особенно в районе лагуны, расположенной между двумя частями острова.

Переломным моментом стал разрушительный ураган "Ирма", обрушившийся на остров в 2017 году. Он разрушил более 95% зданий острова, вынудив Париж и Гаагу наконец урегулировать этот вопрос.

В то же время процесс еще не завершен. Как отмечает Politico, для вступления в силу соглашение должно быть также ратифицировано Королевством Нидерландов. Только после этого документ официально закрепит границу, которая фактически существовала на протяжении нескольких веков.

Заморские территории Франции

Как писал УНИАН, в июле 2025 года Франция и политические силы Новой Каледонии достигли исторической договоренности о пересмотре статуса этой заморской территории. После нескольких месяцев напряженности, вызванной беспорядками 2024 года, был подписан проект соглашения, предусматривающий создание "Государства Новой Каледонии" в составе Французской Республики, что должно быть закреплено в Конституции Франции.

Предусматривается введение каледонской национальности наряду с французской (двойное гражданство), постепенная передача некоторых полномочий (в частности, в сфере дипломатии и экономики), а также реформа институтов и избирательного законодательства. Это решение не предусматривает полной независимости, но предоставляет территории значительно более широкую автономию и элементы совместного суверенитета, сохраняя за Парижем контроль над обороной, внешней политикой и ключевыми вопросами.

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