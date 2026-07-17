Почему люди до сих пор не установили контакта с инопланетянами: ученые назвали три причины

Учёные не исключают возможность существования внеземной жизни, но прямых доказательств пока нет.

Несмотря на десятилетия поисков внеземных цивилизаций, человечество так и не получило убедительных доказательств существования разумной жизни за пределами Земли. Однако, как пишет издание Popular Mechanics, всё больше учёных считают, что причина заключается не в том, что инопланетян не существует, а в ограничениях наших технологий, огромных космических расстояниях и временных масштабах.

Проблема способов связи

Авторы статьи рассказывают, что одно из возможных объяснений связано со способом коммуникации. Если человечество прошло путь от радиосвязи до оптоволоконных сетей и других современных технологий, то цивилизации, старше нашей на миллионы или даже миллиарды лет, могут использовать принципиально иные методы передачи информации.

В частности, в исследовании 2024 года высказывается предположение, что инопланетяне могут передавать сообщения с помощью гравитационных волн. Проблема заключается в том, что современная наука пока не способна отличить естественные гравитационные волны от искусственно созданных.

Видео дня

Разница во времени существования

Еще одну гипотезу, отмечает издание, предложили авторы исследования 2021 года. По мнению исследователей, внеземная цивилизация должна попасть в своеобразное "окно возможностей", чтобы послать нам свой сигнал: слишком молодые общества ещё не способны к межзвёздным контактам, а слишком старые могли уже утратить свои технологии после глобальных катастроф или вовсе прекратить существование.

Проблема расстояния

Еще одну версию, как говорится в публикации, предложил старший научный сотрудник Университета Мэриленда в округе Балтимор Робин Корбет. В препринте 2025 года он предположил, что внеземные цивилизации могут существовать, но их технологии недостаточно развиты, чтобы быть заметными на межгалактических расстояниях.

По мнению исследователя, популярная культура значительно преувеличивает возможности инопланетян, тогда как в реальности они могут находиться примерно на том же уровне технологического развития, что и человечество, или лишь немного его опережать.

Другие научные факты

Как писал УНИАН, новое исследование показало, что существуют определенные черты лица, которые большинство людей склонно считать привлекательными. Женщины с более узким лицом, полными губами и четкими контурами получали более высокие оценки, а среди мужчин – те, у кого была выразительная челюсть и более угловатые черты.

Ученые подчеркнули, что универсальной "формулы красоты" не существует, ведь привлекательность определяется гармонией черт и индивидуальным восприятием. Однако журналисты быстро сопоставили результаты исследования с фактами и заметили, что под научную формулу подходят известные голливудские красавцы и красавицы.

Вас также могут заинтересовать новости: