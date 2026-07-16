Всего несколько минут: как почистить клавиатуру ноутбука без разборки

Для очистки клавиатуры не нужно покупать дорогие специализированные средства. В большинстве случаев достаточно несколько простых аксессуаров.

Даже при аккуратном использовании клавиатура ноутбука рано или поздно забивается пылью, крошками и жирными следами от пальцев. Со временем это может привести не только к ухудшению внешнего вида устройства, но и к проблемам с нажатием клавиш.

Специалисты SlashGear рассказали, как безопасно очистить клавиатуру в домашних условиях – и каких ошибок стоит избегать.

Перед началом процедуры ноутбук нужно полностью выключить и отключить от зарядного устройства. Это позволит избежать случайного запуска системы, а также уменьшить риск случайного повреждения электроники. Если батарея съемная, ее также желательно извлечь.

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Для очистки клавиатуры не нужно покупать дорогие специализированные средства. В большинстве случаев, все что вам нужно, это:

мягкая кисточка с синтетическим ворсом;

салфетка из микрофибры;

баллончик со сжатым воздухом;

изопропиловый спирт концентрацией до 70%.

Сначала ноутбук советуют перевернуть клавиатурой вниз, чтобы мусор не очутился глубже под клавишами. Затем аккуратно пройтись кисточкой между кнопками или продуть их сжатым воздухом короткими струями. Такой способ помогает быстро избавиться от пыли и мелких крошек.

После удаления загрязнений поверхность клавиш можно протереть сухой или слегка смоченной микрофиброй. Если нужно убрать жирные пятна, эксперты рекомендуют нанести небольшое количество изопропилового спирта на салфетку, а не лить жидкость непосредственно на клавиатуру.

"Слишком высокая концентрация спирта может повредить защитное покрытие клавиш, поэтому использовать агрессивные растворы не стоит", – говорится в материале.

Если некоторые клавиши начали залипать, у вас может возникнуть желание снять их для глубокой очистки. Однако делать это стоит только в том случае, если производитель ноутбука допускает демонтаж клавиш. На большинстве современных моделях крепления очень хрупкие, из-за чего попытка снять кнопки без опыта может закончиться поломкой механизма.

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда на клавиатуру пролили жидкость. Если это была обычная вода, ноутбук следует сразу выключить, отсоединить питание и перевернуть клавиатурой вниз, оставив его в таком положении минимум на сутки. Это увеличивает шансы избежать серьезных повреждений внутренних компонентов.

Если же внутрь попали сладкие напитки – газировка, сок или кофе с сахаром, эксперты рекомендуют не пытаться решить проблему самостоятельно. Сахар оставляет липкий налет внутри клавиатуры, поэтому ноутбук лучше как можно быстрее отнести в сервисный центр для профессиональной чистки.

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