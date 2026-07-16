Зеленский анонсировал кадровую перезагрузку украинских посольств

Кроме того, он рассказал о продуктивной встрече с министром иностранных дел Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский, назначивший временного исполняющего обязанности министра обороны, анонсировал кадровую перезагрузку украинских посольств. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Завтра мы будем обсуждать с Кириллом Будановым и нашей дипломатической командой вопрос о перезагрузке украинских зарубежных представительств. Украинские посольства должны быть очень эффективными и будут такими", - заявил Зеленский

Он напомнил, что сегодня в Украине побывал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Видео дня

"Я поблагодарил его от имени всех нас, от имени всего государства за лидерство, за постоянную поддержку. Сегодня объявлен новый оборонный пакет от Великобритании и Швеции - 300 миллионов евро для того, чтобы "Грипены" поскорее начали летать в нашем небе. Великобритания - с Украиной", - отметил президент.

Также он рассказал о продуктивной встрече с министром иностранных дел Турции.

"Турция подтверждает, что будет делать всё для проведения встречи на уровне лидеров с целью прекращения этой войны. Каждый день мы в полной мере ведем международную работу, чтобы Украина держалась и могла защищаться. Мы должны сделать все, чтобы результатом нашей защиты стал мир. Настоящий мир, достойный мир, гарантированный мир. Обязательно этого добьемся", - добавил Зеленский.

Новый Кабмин

Сегодня Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины. За это решение проголосовали 264 народных депутата.

Против проголосовали 15 депутатов, воздержались - 19, а не голосовали - 20. Ни одного голоса "за" не отдала "Европейская солидарность", "Батькивщина" - лишь один, а фракция "Голос" - два.

От "Слуги народа" - 193 "за", от "Платформы за жизнь и мир" - 16, от "Восстановления Украины" - 14, от "Партии "За будущее" - 14, от "Доверия" - 17.

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