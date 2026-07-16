Один бомбардировщик B-2 обслуживают 60 человек: зачем их так много

Почему именно столько специалистов круглосуточно поддерживают боеготовность самолетов.

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit имеет самый высокий показатель технического обслуживания среди всех боевых самолетов американской армии. На каждый час полета приходится от 50 до 80 часов наземных работ – проверок, ремонта и подготовки, пишет Wion.

Для сравнения: истребитель F-16 требует около 20 часов обслуживания на один час полёта, бомбардировщик B-1B Lancer – примерно 60. B-2 остается лидером по этому показателю даже несмотря на то, что соотношение постепенно улучшалось на протяжении всего срока службы самолета. По имеющимся данным, значительная часть парка B-2 постоянно находится на плановом или внеплановом ремонте и временно недоступна для полетов.

Как поясняют обозреватели, особую роль в команде играют специалисты по радиопоглощающему покрытию – уникальная специальность, которой нет ни в одной другой авиационной программе. После каждого полёта поверхность самолёта проверяют на наличие повреждений, расслоений и влаги, а также на следы от насекомых, мусора или непогоды. Поврежденные участки приходится заменять с ювелирной точностью: покрытие наносят определенной толщины и сушат в строго контролируемых условиях.

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Не менее важную функцию выполняют бригады, обслуживающие систему климат-контроля ангаров. В них на B-2 поддерживается постоянная температура и влажность, а системы для этого – не обычная бытовая вентиляция, а сложные промышленные установки. Когда бомбардировщик отправляется на зарубежное задание, туда заранее направляют отдельную группу техников, которая создает аналогичные климатические условия на новом месте.

Авионику самолета – радар, комплекс радиоэлектронной борьбы, систему управления вооружением, навигацию и программное обеспечение "стелс" – обслуживают отдельные специалисты. Как говорится в материале, сложность заключается в том, что часть систем построена ещё на архитектуре 1980-х годов, и специалистам приходится одновременно разбираться в устаревшем оборудовании и интегрировать современные обновления.

Зарядка вооружения на B-2 – отдельная наука. По имеющимся данным, для каждого типа боеприпасов – от обычных управляемых бомб JDAM до сверхтяжелой GBU-57, способной разрушать подземные бункеры, и даже ядерных авиабомб – существует своя последовательность действий, своё оборудование и свои протоколы безопасности. Ядерное вооружение загружают отдельные сертифицированные команды под усиленным контролем безопасности.

Кроме того, готовность самолета обеспечивают менее заметные, но не менее важные специалисты: техники по топливной системе, специалисты по обслуживанию четырёх двигателей GE F118, техники систем катапультирования и специалисты по связи, отвечающие за защищённые каналы связи. Как отмечается, каждая такая специальность требует отдельного обучения, и самолет работает только тогда, когда слаженно действуют все звенья.

Цена ошибки здесь особенно высока. Один неисправный B-2 – это сразу пятая часть всего американского флота стелс-бомбардировщиков, выведенная из строя. По имеющимся данным, серьезные неисправности – расслоение покрытия, поломка авионики из-за дефицита запчастей или проблема с "запрятанным" в фюзеляже двигателем – могут удерживать самолет на земле неделями.

Преемник B-2 Spirit

Ранее УНИАН сообщал, что в сети впервые появилось полноценное изображение стелс-бомбардировщика B-21 Raiderс верхнего ракурса. Фото сделали во время испытаний дозаправки в воздухе – это позволило разглядеть люк для дозаправки, форму воздухозаборников и уникальную конфигурацию выхлопной системы, глубоко "утопленной" в корпус для уменьшения инфракрасной заметности. Новый бомбардировщик разрабатывается как преемник B-2 Spirit: он будет меньше по размерам, но оснащен двумя двигателями вместо четырёх и способен преодолевать значительно большие расстояния.

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