Цены на квартиры в Румынии сошли с ума: в соцсетях удивляются парадоксам

За квартиру в небольшом румынском городе просят больше, чем в Бухаресте или даже в Мадриде.

В Румынии наблюдаются странные перекосы на рынке недвижимости: квартира в городе с населением 300 тысяч человек стоит дороже, чем такое же жилье в некоторых европейских столицах. Об этом пишет издание Adevarul со ссылкой на возмущенных пользователей соцсетей.

Гражданка Испании, которая уже давно живет в Румынии и ведет блог в TikTok, привлекла внимание пользователей соцсети вирусным видео, в котором сравнила цены на квартиры в румынском городе Клуж-Напока с ценами в Мадриде.

"Знаешь ли ты, что купить квартиру в Клуже может быть дороже, чем купить её в Мадриде?" – спросила она в своём видео.

Видео дня

Как рассказывает автор, для сравнения она выбрала именно эти два города, поскольку Мадрид является самым дорогим рынком жилья в Испании, а Клуж-Напока – одним из важнейших городов Румынии и одним из самых дорогих местных рынков недвижимости. По её оценке, квартира площадью около 70 квадратных метров в Мадриде стоит примерно 420 тысяч евро, тогда как аналогичное жильё в Клуже – номинально около 220 тысяч евро. Но это не та сумма, которую реально заплатит покупатель.

Ключевую роль, по словам блогерши, играет стоимость ипотечного финансирования. Она отмечает, что в Испании ставки по жилищным кредитам составляют около 2%, тогда как в Румынии они нередко находятся в пределах 6–8%.

"Что это означает? То, что, хотя квартира значительно дешевле, проценты намного выше, и, соответственно, ежемесячный платеж становится очень похожим", – объясняет она.

Кроме того, блогер обращает внимание на разницу в уровне доходов населения. По её словам, именно этот фактор делает финансовую нагрузку на румынские семьи ещё более ощутимой.

"И здесь появляется самый удивительный момент: средняя семья в Клуже тратит большую долю своей зарплаты на выплату ипотеки, чем семья в Мадриде", – утверждает блогерша.

Издание Adevarul, в свою очередь, отмечает, что жилье в Румынии в последнее время стремительно дорожает. По данным Eurostat, за последнее десятилетие стоимость строительства в стране выросла на 130,7%, что почти втрое превышает средний показатель по Европейскому Союзу. Эксперты объясняют такую динамику подорожанием строительных материалов и устойчивым давлением на рынке недвижимости.

В то же время разница в стоимости жилья между крупными румынскими городами остается значительной. Как говорится в публикации, в мае средняя цена жилья в Клуж-Напоке превысила 3300 евро за квадратный метр, тогда как в Бухаресте – столице и крупнейшем городе страны – этот показатель составил всего 2288 евро за квадратный метр.

Жизнь в Румынии

Как писал УНИАН, Румыния стала популярным направлением для украинцев благодаря близости, доступным ценам и инфраструктуре крупных городов. Украинка Диана, которая более года живет в Бухаресте, отмечает вкусную местную кухню, высокий уровень безопасности и возможность общаться на английском языке. Среди недостатков она называет жаркое лето, тогда как теплая зима и чистота города являются преимуществами.

Также мы приводили рассказ украинки Дарьи, которая переехала в Румынию и поделилась практическими советами для вновь прибывших соотечественников. Она советует сначала оформить временную защиту, которая дает право на проживание, работу, медицинские услуги и образование для детей, а также сразу узнать о языковых курсах и помощи с трудоустройством.

Вас также могут заинтересовать новости: