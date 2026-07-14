Россия кошмарит ракетами юг Украины: много разрушений, есть погибшие и раненые

В пригороде Одессы в доме погибла 69-летняя женщина.

Российская оккупационная армия во вторник, 14 июля, нанесла ракетные удары по Николаевской и Одесской областям – в результате попаданий произошли разрушения и пожары, есть погибший и раненые.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, днем вооруженные силы РФ нанесли удар двумя ракетами по жилым кварталам Одесского района. В частности, разрушены два жилых дома, выбиты окна, повреждены крыша, фасады и заборы еще в трех частных домовладениях.

"В результате вражеской атаки на месте погибла 69-летняя женщина. Также пострадал 44-летний мужчина, которого с осколочными ранениями доставили в больницу. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сказала Верба.

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По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, удар был нанесен по пригороду Одессы – поврежден, в том числе, двухэтажный частный дом. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Одесской области, в указанном доме произошел пожар.

"Также в результате российского удара погибла собака", – сообщили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий были задействованы спасатели и техника ГСЧС, а также пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда "Нерубайское".

Удар по Николаевской области

Также Россия атаковала город Очаков в Николаевской области. По данным пресс-службы Николаевской областной прокуратуры, 14 июля около 11:30 россияне нанесли удар по Очакову двумя ракетами реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Удары пришлись вблизи больницы.

"В результате вражеской атаки 8 мирных граждан получили ранения – пятеро пострадавших госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Также повреждены 28 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых здание больницы, многоквартирный дом, 19 частных домовладений и 7 транспортных средств.

Россияне наносят удары по Одесской области

Как писал УНИАН, 13 июля российская армия атаковала порты Одесской области – было поражено гражданское торговое судно, погибли 5 моряков, еще более 10 получили ранения. В частности, Россия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Республики Того во время разгрузки минеральных удобрений. Среди погибших и раненых моряков – граждане Египта и Сирии. Все погибшие и пострадавшие являются членами экипажа, добавил Кипер. По данным областной прокуратуры, среди раненых – семь мужчин в возрасте от 19 до 64 лет и три женщины в возрасте от 22 до 34 лет.

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