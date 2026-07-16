Беспилотники с ИИ оставляют российским солдатам на поле боя всего 30 минут жизни, - ЦРУ

По словам директора ЦРУ, беспилотники с искусственным интеллектом стали "очень специализированными и недорогими машинами для убийства".

Директор ЦРУ (Центрального разведывательного управления) Джон Рэтклифф заявил, что российские солдаты живут на поле боя в среднем всего 20-30 минут благодаря украинским ударным беспилотникам с искусственным интеллектом. Об этом пишет Bloomberg.

"Наши разведывательные данные согласуются с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы могли видеть в Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца, прибывающего на поле боя в Украину, оценивается в 20-30 минут", - заявил глава на саммите по обороне и инновациям в Пенсильвании.

По его словам, беспилотники с искусственным интеллектом стали "очень специализированными и недорогими машинами для убийства".

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Отмечается, что хотя Россия имеет значительное преимущество в численности по сравнению с меньшей Украиной, Киев ограничивает продвижение Москвы отчасти благодаря инновациям в различных ударных беспилотниках.

Американские официальные лица предполагают, что Россия теряет около 7000 солдат в неделю. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 80% "целей противника" уничтожаются беспилотниками.

Важно, что заявления Рэтклифф прозвучали на фоне того, как Вашингтон и его союзники рассматривают возможность выделения нового финансирования украинским программам по разработке беспилотников и стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем с искусственным интеллектом.

Война в Украине - потери РФ

В первой половине 2026 года темпы потерь российских солдат впервые официально превысили мобилизационные возможности Кремля, а ВСУ смогли перехватить инициативу и отбить сотни квадратных километров территории.

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