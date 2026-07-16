Как понять, что человек стесняется себя: названы 9 признаков

Некоторые признаки могут казаться обычными чертами характера.

Некоторые люди не говорят прямо о неуверенности или негативном отношении к себе, но это может проявляться в их поведении. Есть 9 признаков, которые часто выдают такие переживания, пишет Your Tango.

Чувство стыда за себя часто связано с низкой самооценкой и неуверенностью в собственных силах. Человек может скрывать эти переживания, но они нередко проявляются в повседневном поведении.

Такие люди могут слишком сильно переживать из-за мнения окружающих, преуменьшать собственные достижения или избегать ситуаций, где нужно быть в центре внимания.

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Некоторые признаки могут казаться обычными чертами характера, однако в совокупности они могут свидетельствовать о внутреннем дискомфорте и сложностях с принятием себя.

Ниже – 9 наиболее распространенных признаков, которые могут выдавать скрытый стыд за себя.

1. Чрезмерные извинения

Люди, которые стыдятся себя, могут часто извиняться даже тогда, когда не уверены, что сделали что-то не так. За этим может стоять постоянное чувство вины или смущения.

Привычка извиняться за все может осложнять личные и профессиональные отношения. Важно извиняться только тогда, когда действительно причинили кому-то вред.

2. Избегание зрительного контакта

Люди, испытывающие стыд, часто избегают смотреть собеседнику в глаза. Они могут считать, что их мнение не имеет значения или что они не заслуживают внимания окружающих.

Из-за этого такое поведение может казаться равнодушием, хотя на самом деле за ним часто стоит неуверенность в себе.

3. Нежелание делиться своими чувствами

Люди, которые живут с чувством стыда, часто избегают откровенных разговоров о собственных эмоциях. Они могут считать свои переживания неважными или стыдиться их. Из-за этого им сложно быть уязвимыми даже с близкими людьми.

4. Частые шутки над собой

Самоуничижительный юмор может быть способом скрыть внутреннюю неуверенность. Человек как бы первым шутит над собой, чтобы опередить возможную критику со стороны других.

Такой юмор иногда помогает справиться с переживаниями, но в некоторых случаях может создавать неловкость в общении.

5. Работают слишком много, чтобы не подвести других

Люди, которые стыдятся себя, часто стремятся быть идеальными и постоянно доказывать свою ценность. Из-за этого они могут брать на себя слишком много работы.

Со стороны это может выглядеть как сильная амбициозность, но причиной такого поведения нередко является страх подвести себя или других.

6. Часто отменяют планы

Люди с сильным чувством стыда могут часто отказываться от встреч или мероприятий. Перед ними они начинают представлять себе худшие сценарии и испытывать сильный стресс. Однако постоянное уклонение только усиливает чувство одиночества и создает замкнутый круг.

7. Постоянный поиск одобрения

Желание получать поддержку от других является естественным, но для людей со скрытым чувством стыда одобрение может стать главным источником уверенности.

Часто такая потребность связана с недостатком признания в детстве. В то же время даже после получения похвалы они могут продолжать сомневаться в себе.

8. Принижение собственных успехов

Люди, которые стесняются себя, могут принижать собственные достижения, поскольку не считают, что заслуживают похвалы. Они также могут бояться показаться высокомерными или привлечь лишнее внимание. Даже положительная реакция многих людей не всегда убеждает их в собственной ценности.

9. Нелюбовь к фотографиям

Люди, которые стыдятся себя, часто избегают внимания, даже если на самом деле хотят его получать. Они могут считать себя недостаточно привлекательными или бояться того, как их воспримут окружающие.

Из-за этого они могут избегать фотографий, поскольку им сложно принять собственное изображение и воспринимать себя объективно.

Еще больше интересного о поведении людей

Ранее были названы 10 фраз людей, которым безразлично чужое мнение. По словам психологов, люди с высокой внутренней уверенностью обычно не зависят от чужого одобрения, и это заметно даже в обычной беседе. Они открыто признают ошибки, не боятся отказывать и легко говорят о своих чувствах.

Также УНИАН писал о том, что на самом деле означает привычка постоянно говорить "спасибо". Отмечалось, что чрезмерная благодарность не всегда является признаком хорошего воспитания. Иногда она может свидетельствовать о тревожности, страхе быть обузой для других или низкой самооценке.

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