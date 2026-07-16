Одна из европейских стран в скором времени отменит безвизовый режим для граждан РФ и Беларуси

Подгорица должна полностью привести свои визовые правила в соответствие с законодательством ЕС к концу 2027 года.

Правительство Черногории рассматривает возможность введения виз для граждан России и Беларуси уже с 1 октября, сообщает Dan со ссылкой на свои источники.

Издание поясняет, что это решение станет частью поэтапной гармонизации визовой политики с требованиями Европейского Союза.

В соответствии с обязательствами перед Брюсселем, Подгорица должна полностью привести свои визовые правила в соответствие с законодательством ЕС до конца 2027 года.

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В статье добавляется, что впоследствии визовый режим могут распространить и на граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран, для которых Евросоюз требует оформления виз.

Указывается, что в утвержденной правительством программе реформ говорится о том, что страна обязана постепенно отказаться от соглашений о безвизовом режиме с государствами, чья визовая политика не совпадает с европейской.

При этом Черногория должна приступить к внедрению шенгенских стандартов, включая сбор биометрических данных заявителей.

Согласно данным, для оформления виз власти планируют привлечь международного оператора VFS Global, который уже сотрудничает с большинством стран Шенгенской зоны и занимается приемом документов и сбором биометрических данных перед передачей их в консульства.

Советы туристам по поводу отдыха

Ранее УНИАН сообщал, что 96% зон для купания в ЕС соответствуют минимальным стандартам качества воды. При этом 85% из более чем 22 тысяч объектов в Европейском Союзе получили наивысший класс – "отлично". Это свидетельствует об относительно высоком качестве воды в большинстве стран. Примечательно, что Кипр возглавил рейтинг со 100% "отличных" зон для купания. При этом в Албании лишь 16,8% купальных зон были признаны "отличными".

Также мы писали, что на острове Диапорос в Греции чистая и тёплая вода на пляжах, почти полное отсутствие ветра и экзотические пейзажи сделали его популярным местом отдыха для тех, кто ищет спокойствия и единения с природой. Одна из особенностей, отличающих этот пляж от других греческих курортов, заключается в том, что морская вода здесь остается спокойной и имеет приятную температуру большую часть года. Оказывается, объяснение этому кроется в географическом положении острова. Длинный пляж Вурвуру образует естественную бухту, которая защищает Диапорос от сильных течений и ветра. Благодаря этому волны здесь редкость, а вода легче нагревается и дольше сохраняет температуру, чем в других районах Эгейского моря.

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