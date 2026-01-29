Россия нанесла удар по частным домам в Запорожской области: есть жертвы (фото)

Среди погибших – две женщины и мужчина, еще один пострадавший госпитализирован.

В ночь на четверг, 29 января, Россия атаковала Вольнянск в Запорожской области. В результате атаки есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и ГСЧС Запорожской области.

По словам Федорова, российские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками, нанеся удары по частному сектору Вольнянска.

"Россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске. Разрушены дома, возникли пожары. К сожалению, погибли две женщины и мужчина, еще один мужчина получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – заявил глава ОВА.

Видео дня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что в результате атаки погибли 62-летний мужчина и женщины в возрасте 26 и 50 лет. Ранения получил 57-летний мужчина.

По данным спасателей, в Вильнянске повреждены семь частных домов, еще один дом полностью уничтожен.

"Спасатели ликвидировали пожар жилого дома площадью 100 кв. м и возгорание газовой трубы", – сообщили в ГСЧС.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия готовится к новому воздушному удару по Украине. Президент Владимир Зеленский обратился ко всем международным партнерам – США и странам Европы, чтобы они понимали, как российские захватнические действия дискредитируют все дипломатические переговоры.

В этом году Россия уже наносила удары по Украине ракетами, произведенными в 2026 году. Были новые и экспериментальные образцы. В частности, в ночь на 24 января во время массированной атаки по Киеву россияне применили нетипичные для последних месяцев ракеты Х-22, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Всего было выпущено 12 таких ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: