Впервые за долгое время: Игнат раскрыл особенность ночного удара россиян по Киеву

В ночь на 24 января во время массированной атаки по Киеву российские оккупанты применили нетипичные для последних месяцев ракеты Х-22, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Об этом сообщил в эфире КИЕВ24 начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат. Он уточнил, что в целом по столице враг выпустил 12 таких ракет после переброски стратегической авиации ближе к границам Украины.

Отмечается, что Х-22 - это тяжелые противокорабельные ракеты с боевой массой до 950 кг, предназначенные для поражения авианосных групп и способные нести различные типы зарядов.

В целом РФ применила против Украины более 400 ракет Х-22/Х-32, из которых было сбито только три. Но во время отражения атаки в ночь на 24 января защитники неба сбили 9 таких ракет.

Ночная атака РФ

В ночь на 24 января россияне атаковали Киев и Харьков. В обоих крупнейших городах есть разрушения и пострадавшие.

Утром Воздушные силы сообщили, что для комбинированного удара по Украине враг использовал 396 средств воздушного нападения, среди которых были 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" и 12 крылатых ракет Х-22/Х-32, которые были запущены из Брянской обл. РФ.

"Особенность – привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины", – подчеркнули в Воздушных силах.

