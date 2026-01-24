РФ начала бить по Украине ракетами 2026 года выпуска (фото)

Россия применила широкий спектр ракет, частично из-за дефицита боеприпасов.

На этой неделе, в частности в ночь на сегодня, Россия использовала для атаки на Украину сразу несколько типов ракетного вооружения, в том числе новые и экспериментальные образцы. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, противник применил широкий спектр средств поражения, что свидетельствует не только о тактических расчетах, но и о состоянии российских ракетных запасов.

Как отметил Власюк, во время атак были зафиксированы:

"Цирконы" – крупные противокорабельные крылатые ракеты, которые Россия позиционирует как гиперзвуковые. Их использование по наземным целям остается нетипичным.

Х-101 – крылатые ракеты воздушного базирования стандартного типа. На этот раз были применены ракеты производства 2026 года, что может свидетельствовать о привлечении новейших партий.

Х-32 – модернизированные крылатые ракеты на базе Х-22. По словам уполномоченного, это первый зафиксированный случай их применения по Киеву.

РМ-48У – баллистические ракеты, запущенные из комплексов С-400. Они созданы на базе учебных ракет-мишеней, что может указывать на дефицит специализированных ударных боеприпасов.

"Каждый случай применения определенного типа ракет – это не просто случайный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", – добавил Власюк.

Ночная атака на Украину

В ночь на 24 января РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. Враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

В результате вражеской атаки почти половина Киева снова без тепла, а зеленая ветка метро работает в ограниченном режиме. Также в столице есть перебои с водоснабжением.

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

