'Командиры кинули три дня назад, оставив без еды и связи': в плен ВСУ сдались пять россиян

Под Гришиным группа из пяти российских оккупантов заблудилась и вышла на позиции украинской разведки, рассказал в Telegram первый батальон беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка "Хищники высот".

"Обменный фонд сегодня тоже не пуст. Под Гришиным группа из пяти российских мобиков заблудилась среди разбитых посадок и вышла прямо на секрет нашей разведки", – говорится в сообщении.

Также в батальоне рассказали, что россияне жаловались на то, что командиры еще трое суток назад оставили их без еды, воды и связи:

"Сдались мгновенно, жаловались, что командиры бросили их без еды, воды и связи еще трое суток назад".

Кроме того, украинским защитникам под Покровском удалось провести молниеносную контратаку.

"Отбили важный наблюдательный пункт, который враг удерживал в течение двух дней. Теперь мы снова "видим" передвижения оккупантов на несколько километров глубже в их тыл", – рассказали военные.

Добавляется, что, несмотря на усталость, моральный дух украинских военных на высоте.

"Бойцы шутят, что с таким количеством сожженной вражеской техники под Покровском скоро можно будет открывать музей металлолома под открытым небом", – отмечает батальон.

Ранее УНИАН сообщал, что пленный российский военный с позывным "Пляс", родом из Томской области, рассказал, что в Сибири формируется тотальная зависимость от Китая. Россиянин пожаловался на нехватку работы, деревни приходят в упадок, школ и детских садов нет. В то же время он признал, что единственным источником хоть какой-то активности в регионе являются китайские компании, получившие от Кремля карт-бланш на использование природных ресурсов. Российский военный рассказал, что Путин дал китайцам разрешение на аренду тайги на 50 лет. Они вырубают леса, древесину массово вывозят за границу в различном виде.

Также мы писали, что 19-летний россиянин рассказал, что его призвали на срочную службу, несмотря на обучение в высшем учебном заведении. Впоследствии он подписал контракт, поскольку хотел попасть на обучение на прапорщика, но вместо этого его отправили на войну против Украины. Российский военный установил контакт с украинской стороной через проект "Хочу жить". Он передавал координаты позиций в течение примерно 80 дней украинским военным. Благодаря информации от него было уничтожено как минимум два танка, четыре расчета БПЛА и четыре минометных расчета, а также поражена РСЗО. После этого россиянин совершил выход к украинским позициям.

Вас также могут заинтересовать новости: