Оккупанта из РФ напугала 'Баба-Яга': он сдался в плен и рассказал, как за 2 дня стал штурмовиком

Российский заключенный сдался в плен украинскому дрону после двух дней "подготовки" к профессии штурмовика в армии РФ.

Российский захватчик выбрал плен вместо смерти после встречи с украинским беспилотником на фронте. 45-летний уроженец Удмуртии, который должен был стать штурмовиком, сдался бойцам Нацгвардии без единого выстрела. Видео с рассказом пленного обнародовала пресс-служба 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан".

Судя по рассказу оккупанта, его путь в армию стандартен для "джентльменов удачи" в РФ: преступление, тюрьма, новое преступление, снова тюрьма. Мужчина отбывал наказание сначала за избиение пенсионера и ограбление, впоследствии – за кражу металла. Перед последней отправкой на фронт ему грозила третья тюрьма за то, что он порезал родного брата из-за ревности.

Вместо того чтобы отбывать срок, мужчина без каких-либо угрызений совести согласился стать оккупантом. Однако в армии не особо заботились о его подготовке, ведь это очередное "пушечное мясо", поэтому штурмовиком заключенный стал всего за два дня.

Далее был выход на первое задание, на котором он воочию познал все ужасы войны в чужой стране. Один напарник подорвал себя гранатой еще по дороге к точке, а другого "накрыла птичка". Из всей группы в живых остался только он один.

Оказавшись в одиночестве, оккупант запаниковал и пытался собственноручно порезать себе ногу ножом, чтобы иметь надежду на эвакуацию в тыл под видом ранения. Но самострел или самоувечье не помогли ему вернуться домой – российские зеки идут на штурмы даже на костылях.

Финал истории оккупанта был интересным: над его позицией появился дрон бригады "Спартан" с предложением сдаться. Россиянин не колебался ни секунды и поднял руки.

"А когда дрон "Спартана" предложил сдаться, даже не колебался. Потому что слышал по российскому телевизору, что у украинцев есть мощные БПЛА "Баба Яга", которые взрывают блиндажи. Поэтому не хотел стать мишенью такого дрона", – пояснил пленный.

Группа российских военнослужащих, находившихся в городе Купянск Харьковской области, добровольно сдалась в плен с помощью чат-бота "Хочу жить". Среди пленных – трое российских оккупантов, один из которых в течение почти шести месяцев находился в Купянске и попал в город через газопровод.

Также мы сообщали о другом бывшем заключенном из РФ, который во время штурма укреплений бойцов ВСУ принял решение сдаться украинским военным. Его группе было приказано захватить позицию ВСУ, уверяя, что она пуста.

