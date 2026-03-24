Оккупанта из РФ напугала 'Баба-Яга': он сдался в плен и рассказал, как за 2 дня стал штурмовиком

Российский захватчик выбрал плен вместо смерти после встречи с украинским беспилотником на фронте. 45-летний уроженец Удмуртии, который должен был стать штурмовиком, сдался бойцам Нацгвардии без единого выстрела. Видео с рассказом пленного обнародовала пресс-служба 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана "Спартан".
Судя по рассказу оккупанта, его путь в армию стандартен для "джентльменов удачи" в РФ: преступление, тюрьма, новое преступление, снова тюрьма. Мужчина отбывал наказание сначала за избиение пенсионера и ограбление, впоследствии – за кражу металла. Перед последней отправкой на фронт ему грозила третья тюрьма за то, что он порезал родного брата из-за ревности.
Вместо того чтобы отбывать срок, мужчина без каких-либо угрызений совести согласился стать оккупантом. Однако в армии не особо заботились о его подготовке, ведь это очередное "пушечное мясо", поэтому штурмовиком заключенный стал всего за два дня.
Далее был выход на первое задание, на котором он воочию познал все ужасы войны в чужой стране. Один напарник подорвал себя гранатой еще по дороге к точке, а другого "накрыла птичка". Из всей группы в живых остался только он один.
Оказавшись в одиночестве, оккупант запаниковал и пытался собственноручно порезать себе ногу ножом, чтобы иметь надежду на эвакуацию в тыл под видом ранения. Но самострел или самоувечье не помогли ему вернуться домой – российские зеки идут на штурмы даже на костылях.
Финал истории оккупанта был интересным: над его позицией появился дрон бригады "Спартан" с предложением сдаться. Россиянин не колебался ни секунды и поднял руки.
"А когда дрон "Спартана" предложил сдаться, даже не колебался. Потому что слышал по российскому телевизору, что у украинцев есть мощные БПЛА "Баба Яга", которые взрывают блиндажи. Поэтому не хотел стать мишенью такого дрона", – пояснил пленный.
