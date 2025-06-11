По словам разработчика, такие дроны создаются для специальных миссий.

Дроны, которые использовались во время спецоперации "Паутина" имели закрытую раму, которая позволяет аппарату выдерживать плохую погоду и скрывать технологию защиты от глушения. Поэтому эти беспилотники значительно отличаются от дронов, которые используются на передовой. Об этом говорится в материале Financial Times.

"Война меняется каждый день. Роевые беспилотники, миниатюризация, наведение на цель на "последней миле (километре - УНИАН)" с помощью искусственного интеллекта ... мы должны быть готовыми ко всему этому", - рассказал генеральный директор компании First Contact, которая производит небольшие и маневренные квадрокоптеры, которые использовались для атак по аэродромам РФ, Валерий Боровик.

Если говорить о дешевых дронах, которые используются на фронте, то они являются эквивалентом советских автомобилей. В то же время Боровик назвал свои беспилотники продвинутыми, полностью кастомизированными (настроенные под нужды - УНИАН) машинами с искусственным интеллектом и премиальными материалами.

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В FT добавили, что разработчик назвал свою модель "Оса" в честь вымышленного казака 17-го века и главного героя фильма 2022 года, где он был продюсером.

"Это специальные дроны для специальных миссий, в пять раз дороже обычных беспилотников", - подчеркнул Боровик.

В то же время еще один украинский разработчик беспилотников Ярослав Анжюк отметил, что и Украина, и РФ начинают наращивать свои автономные возможности на ранних стадиях.

"Хотя полностью автономное наведение на цель остается связанным с проблемами, "терминальное наведение" - когда пилот беспилотника вручную выбирает цель на экране, прежде чем позволить искусственному интеллекту взять ее на себя - уже используется на поле боя", - отметил разработчик.

Он добавил, что его компания передала первые такие системы с искусственным интеллектом во фронтовые подразделения год назад для пробного запуска. Несколько других компаний также проводят такие эксперименты.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июня украинская спецслужба отработала по нескольким военным аэродромам РФ. Во время массированной атаки дронами было повреждено и уничтожено несколько десятков самолетов. Беспилотники нанесли удар по самолетам, которые ежедневно бомбят украинские города, - среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Позже глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали и результаты спецоперации "Паутина". По его словам, в результате ударов дронами был поражен 41 самолет.

"Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - рассказал Малыш.

В то же время в The Sun выяснили, как Украина могла доставить в Россию столько дронов. Как отметил бывший офицер разведки МИ-6 Мэтью Данн, на этот вопрос нет четкого ответа.

"Командиры, которые участвовали в этом на высоком уровне, должны были бы быть очень открытыми относительно того, как доставить эти дроны в страну", - считает он.

По мнению Данна, шпионы СБУ могли переправить беспилотники через границу пешком, парашютом или даже на плоту.

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