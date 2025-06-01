Пока известно об уничтожении более 40 самолетов сразу на 5 российских аэродромах. Среди пораженного – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, пока известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" в Иркутской области и слышно голос председателя СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "бавовну".

Видео дня

"Вот так хорошо сейчас выглядит аэродром "Белая", стратегическая авиация", - сказал Малюк об ударе дронами СБУ.

По данным источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на $2 млрд.

По словам свидетелей - дроны вылетают прямо из фур, стоящих недалеко от аэродрома "Белая", из-за чего россияне не могут задействовать собственное ПВО.

По предварительным данным, для удара были использованы FPV-дроны.

Атаки по территории РФ

30 мая во Владивостоке вблизи бухты Десантная произошло два мощных взрыва. Это стало следствием проведения успешной операции Главного управления разведки Минобороны. По меньшей мере два взрыва прогремели в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один - в районе КПП, второй - в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

В частности, были поражены живая сила, военная техника, спецсредства. Местные жители заявляли, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозили поврежденную технику.

Власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента был взрыв двух газовых баллонов, в результате которого никто не пострадал.

28 мая дальнобойные дроны СБУ устроили "хлопок" на стратегическом предприятии российского военно-промышленного комплекса (ВПК) - заводе "Радуга" им. Березняка", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по сборочному и снаряжальному цехам предприятия, на которых сейчас идет пожар.

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