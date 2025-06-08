По словам экспертов, бойцы СБУ могли сделать это разными способами.

Спецоперация "Паутина" показала, что специалисты Службы безопасности Украины являются лучшими шпионами в Европе. Такое мнение высказал бывший офицер разведки МИ-6 Мэтью Данн в комментарии для The Sun.

"Для офицера разведки не существует статического, фиксированного свода правил относительно того, что он делает", - подчеркнул он.

Как Украине удалось доставить дроны в Россию?

В то же время в издании отметили, что единственный вопрос, который интересует мир, - как Украине удалось провезти беспилотники в Россию. По словам автора бестселлеров о шпионских романах, на этот вопрос нет четкого ответа.

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"Командиры, которые участвовали в этом на высоком уровне, должны были бы быть очень открытыми относительно того, как доставить эти дроны в страну", - считает Данн.

Он подчеркнул, что шпионы СБУ могли переправить беспилотники через границу пешком, парашютом или даже на плоту.

"Разведывательная операция и привлеченные к ней офицеры должны были быть максимально креативными. Проблема в том, что чем больше людей вы привлекаете..., тем выше риск компрометации. Иногда в таких делах, какими бы рискованными и смелыми они ни были, простота является ответом", - отметил бывший офицер разведки.

По мнению Данна, успех "Паутины" свидетельствует о том, что СБУ будет и дальше оставаться прагматичной и открытой.

"Удар, нанесенный "Паутиной" по России, - это то, что СБУ говорит: "Мы не сдаемся, и это наша зона досягаемости. Это то, что мы можем сделать"", - подчеркнул британский писатель.

По его словам, СБУ будет выбирать для себя жертв "в каждом конкретном случае", ведь "она продолжает калечить российскую военную машину".

"Это плохая новость для Путина, который, скорее всего, будет наблюдать за новыми убийствами головорезов, атаками на инфраструктуру и подрывами его любимого Крымского моста. А иностранные спецслужбы будут наблюдать и пытаться выяснить методы СБУ", - добавляют в The Sun.

Кто мог помочь СБУ в выполнении операции?

В свою очередь эксперт по вопросам бойцов украинского сопротивления из Королевского колледжа Лондона доктор Джейд МакГлинн выразила мнение, что "апатичные и подкупленные" граждане РФ сыграли "хотя бы какую-то роль" в этой атаке.

По ее словам, украинские спецназовцы выбрали мишенью россиян, которым было все равно до своей страны или войны и которым нужно было немного денег.

"Мы продолжаем видеть этот аутсорсинг, когда они (украинские шпионы) платят случайным людям, возможно, заманивают их, они знают, что им (российским гражданским лицам) нужно немного денег, а потом они пытаются взорвать торговый центр", - подчеркнула МакГлинн.

Известно, что российские блогеры обвинили украинских шпионов в том, что они наняли российских водителей грузовиков, чтобы доставить ящики с боеприпасами на позиции рядом с авиабазами.

В то же время водители грузовиков заявляли, что получили инструкции от "Артема" и не знали, что было в контейнерах, которые они перевозили.

Позже СБУ опубликовала видео, на которых можно увидеть, как контейнеры заезжают на территорию РФ, а водители везут их к месту назначения.

МакГлинн отметила, что пока трудно точно определить, насколько велики группы сопротивления в России и чем они именно занимаются. Однако она заверила, что некоторые из них являются "глазами и ушами" украинской разведки в РФ.

"Это люди, которые просто ходят и проверяют координаты, которые присылают информацию через зашифрованных специальных ботов. В этом месте находится база, или мы видим, что сюда прибывает много оборудования, и тогда украинцы могут использовать его для атак с беспилотников. Это похоже на то, как французское сопротивление помогло узнать, где находится немецкая оборона накануне Дня "Д" - эта информация, направленная на целевую [роль]", - объяснила эксперт.

Почему украинские шпионы оказались лучше российских?

Посол Джон Хербст, который представлял Вашингтон в Украине с 2003 по 2006 год, рассказал, что украинским шпионам позволили внедрять современные технологии. Он пояснил, что в РФ процесс принятия решений является централизованным и бюрократическим, тогда как в Украине офицеры имеют больше свободы.

"Украинская изобретательность была постоянной особенностью этой войны, не говоря уже о том, что они не только удивили Путина, но и удивили все Соединенные Штаты. Совершенно очевидно, что украинцы действуют достаточно легко и исключительно эффективно по всей России", - считает Хербст.

Однако он подчеркнул, что культурные различия имеют такое же большое значение, как и сходство. Так как Украина входила в Советский Союз, она хорошо понимает, как работать внутри РФ и обращаться с гражданским населением страны.

"Это обратная сторона того, о чем весь мир говорил с тех пор, как Украина стала независимой страной, а именно, что россияне достигли большого успеха во внедрении агентов в украинские спецслужбы и кооперировании этих служб. Часть украинской элиты была младшими партнерами [в советской элите], что дало украинцам отличное понимание, лучше, чем у нас, того, как действовал Советский Союз, и как до сих пор действует Россия", - подытожил бывший посол.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Напомним, 1 июня украинская спецслужба отработала по нескольким военным аэродромам РФ. Во время массированной атаки дронами было повреждено и уничтожено несколько десятков самолетов. Беспилотники нанесли удар по самолетам, которые ежедневно бомбят украинские города, - среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Как отметил глава СБУ Василий Малюк, спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

"Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели - российские бомбардировщики", - подчеркнул он.

Также стало известно, что российские оккупанты после этой спецоперации начали строить укрытия для своих самолетов. Строительство происходит на военных аэродромах в Севастополе, Саках, Гвардейском и Кировском. Такие работы продолжаются и в самой России - в Курске, Борисоглебске, Ейске, Ахтубинске и др.

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