Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 6 августа, подешевел на 10 копеек - до 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,35 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,80 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,27 грн/евро, а курс продажи - 48,05 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 6 августа, составляет 114 089 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 758 100 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил 6 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,68 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 11 копеек.
Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,09 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 26 копеек.