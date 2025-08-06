Мировая премьера фильма состоится в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2025 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер трагикомедии "Джей Келли" (Jay Kelly) со звездным актерским составом.

В центре сюжета – кинозвезда Джей Келли, который достиг 60-летней возрастной отметки и именно тогда понял, что в его жизни все пошло не так. Из-за насыщенной карьеры он отдалился от обеих дочерей. К тому же внезапно умер режиссер, который открыл его для мира кино. На этом фоне Келли и его преданный менеджер Рон отправляются в путешествие по Европе, во время которого переосмысливают жизненные решения, отношения с родными людьми и наследие, которое они оставят после себя.

Главные роли в фильме сыграли Джордж Клуни ("Трилогия Оушена", сериал "Скорая помощь") и Адам Сэндлер ("Счастливчик Гилмор", "Загадочное убийство", "Неграненые драгоценности").

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Также в ленте задействованы Лора Дерн ("Синий бархат", "Парк Юрского периода"), Билли Крудап ("Чужой: Завет", "Лига справедливости Зака Снайдера", сериал "Утреннее шоу"), Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Дьявол всегда здесь", сериал "Дейзи Джонс и шестерка"), Патрик Уилсон (франшизы "Заклятие", "Астрал", "Аквамен"), Эмили Мортимер ("Матч-пойнт", "Остров проклятых"), Грета Гервиг (режиссер "Барби"), Луис Партридж ("Энола Холмс", сериал "Дисклеймер") и другие.

Снял фильм американский режиссер Ноа Баумбах ("Мисс Америка", "Истории семьи Мейровиц", "Брачная история", "Белый шум"). Сценарий к ленте ему помогла написать актриса Эмили Мортимер, которая также сыграла одну из ролей в ней.

Мировая премьера фильма состоится в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2025 года, а широкой аудитории он станет доступен в избранных кинотеатрах с 14 ноября 2025 года и онлайн на Netflix с 5 декабря 2025 года.

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