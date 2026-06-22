Россия нанесла удар 'Искандером' по предприятию в Одесской области: есть погибший и раненые

Произошло возгорание автотехники и топливных емкостей, разрушено складское помещение.

Вечером 21 июня российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ракетой "Искандер", есть погибший и раненые. Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, враг нанёс удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесском районе.

В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Также разрушено складское помещение.

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"К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется", – сообщил чиновник.

Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Атаки РФ в Одесской области: последние новости

Как писал УНИАН, вечером 18 июня в акватории Черного моря армия РФ атаковала беспилотниками два гражданских иностранных судна, которые выходили из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис. В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" сообщили, что суда следовали по Украинскому морскому коридору. В результате атаки погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них – тяжелые. На судне под флагом Сент-Китс и Невис трое членов экипажа получили легкие ранения.

8 июня оккупанты нанесли удар с помощью дронов по Одессе – произошло попадание в остановку общественного транспорта в Киевском районе города. Ранения получили водитель маршрутки и две женщины, которые ждали транспорт. В частности, тяжелые ранения получили 65-летняя женщина и 55-летний мужчина.

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