Россия атаковала два иностранных гражданских судна в Чёрном море: есть погибший и раненые

Оккупанты нанесли удары с помощью беспилотников по судам, следовавшим по морскому коридору.

Российская оккупационная армия атаковала два гражданских иностранных судна в акватории Черного моря, один моряк погиб, еще 5 человек ранены. Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали два иностранных гражданских судна, которые выходили из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис. На одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения. На другом ранения получили трое членов экипажа", – сообщил чиновник.

По его данным, в настоящее время суда возобновили движение, портовая инфраструктура работает с учетом ситуации с безопасностью.

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"Эти атаки – очередное свидетельство террористической сущности врага, который целенаправленно убивает гражданских лиц и ставит под угрозу продовольственную безопасность мира", – подчеркнул Кипер.

Как уточнили в государственном предприятии"Администрация морских портов Украины", беспилотники атаковали гражданские суда, которые находились в акватории Черного моря и следовали по Украинскому морскому коридору.

"В результате атаки погиб член экипажа судна под флагом Панамы, ещё двое моряков получили ранения, один из них – тяжёлые... Также под удар попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, где трое членов экипажа получили легкие ранения", – сообщили в предприятии.

Отмечается, что это очередное доказательство того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом агрессора – гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, обеспечивающая работу гуманитарных и экспортных маршрутов.

"Такие действия являются грубым нарушением норм международного права и свободы судоходства. Террор против гражданских моряков и торговых судов должен получить четкую международную оценку и решительную реакцию мирового сообщества", – подчеркивают в АМПУ.

Российские удары по портам Одесской области

Как писал УНИАН, 10 июня Россия с помощью ударных БПЛА атаковала в Черном море два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы, которые следовали по морскому коридору. Одно из них направлялось в порт Большой Одессы для погрузки металла. Другое, загруженное пшеницей, выходило из украинского порта. На борту одного из судов возник пожар. Несмотря на повреждения, оба сухогруза продолжили движение. В тот день оккупанты несколькими волнами ударов атаковали юг Одесской области – под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

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