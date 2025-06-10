На Сумщину на одно из самых горячих направлений срочно нужен мощный грузовик для батальона беспилотных систем 'Стрикс' 47 ОМБр

Осталось собрать 36 тысяч гривень.

Вездеход нужен для эвакуации раненых побратимов, подвоза боеприпасов, вытягивания застрявших в грязи авто, когда на дорогах полный треш и тому подобное.

ВАЖНО: ребята уже нашли большую часть суммы, осталось собрать символические 36 тысяч гривень, чтобы приобрести хорошо подготовленную к бездорожью машину IFA (на фото).

Это поможет сохранить как пикапы, которых и так постоянно не хватает, так и человеческие жизни.

Видео дня

Люди, сбор СРОЧНЫЙ - машину надо выкупить уже во вторник, 10 июня - поэтому очень просим поторопиться, ведь важен каждый час!

Цель: 84 000 ₴

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/kTaBrnp2i

Номер карты банка

4441 1111 2016 8871

Поможем ребятам, чтобы они имели возможность эффективно уничтожать русню!