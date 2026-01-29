Может ли война в Украине закончиться в 2026 году: WSJ назвало 3 реальных сценария

Наиболее вероятен сценарий продолжения войны, но нарастающее напряжение в этом году может ослабить позиции Киева или Москвы.

Видение США по прекращению войны России в Украине предполагает, что Украина отказывается от Донбасса, который более десяти лет является краеугольным камнем её обороны. Взамен Киеву обещают западные гарантии безопасности от возможного будущего вторжения. Однако пока что ни одна из сторон не настроена на быстрое заключение сделки. Издание The Wall Street Journal описывает три возможных сценария войны, при этом считает, что ее завершение до конца 2026 года крайне маловероятно.

Сценарий 1. Продолжение борьбы, продолжение переговоров

Наиболее вероятный сценарий – пятый год изнурительной войны на истощение, в то время как переговоры будут ходить по кругу.

"Основная проблема в том, что Путин отказывается рассматривать что-либо, кроме своих максималистских целей", – сказал Дуг Лют, бывший посол США в НАТО. "Это касается не только территории, но и, в более широком смысле, желания доминировать над Украиной. А Украина просто отказывается быть подчиненной".

При этом, хотя Кремль по-прежнему уверен, что украинская армия сломается раньше, чем российская экономика, однако Украина еще далека от краха:

"Но обе стороны также опасаются, что США могут навредить им, если Трамп разозлится из-за тупиковой ситуации. Украине по-прежнему нужна американская разведка и другая поддержка. Россия уязвима для более жестких санкций. Таким образом, каждая сторона стремится показать Трампу, что она действует конструктивно, и что в продолжении войны виноват враг".

Сценарий 2. Украина сдаётся первой

Это не обязательно означает, что тупиковая ситуация сохранится, отмчает издание.

Для Украины наибольший риск заключается в том, что её армия в конечном итоге истощится. Военные компенсируют нехватку пехоты, постоянно совершенствуя свои возможности в области беспилотников. Но Россия недавно догнала их в этой битве.

При этом военные эксперты не ожидают, что в этом году изменится характер боев на истощение. Почти непрерывное наступление России на Донбассе с конца 2023 года стало одним из самых медленных и дорогостоящих в военной истории. Обилие беспилотников в небе сделало крупномасштабные маневры практически невозможными.

Однако нехватка резервов войск в Украине означала, что укрепление ее восточной части в прошлом году произошло за счет постепенного продвижения России на юг, в том числе в Днепровскую и Запорожскую области, и "украинская армия постепенно становится похожа на слишком короткую простыню, оставляющую незащищенными либо шею, либо ноги", отмечается в статье:

"Если силы Украины иссякнут, ей, возможно, придется принять сделку, которая будет труднопереносимой, но лучше альтернативы. Это может включать в себя удовлетворение территориальных требований Москвы, ограничение численности украинских вооруженных сил и восстановление российского влияния на жизнь в стране с лишь слабыми гарантиями безопасности со стороны США".

Сценарий 3. Россия устает

Российская экономика стагнирует, многие невоенные отрасли сокращаются, а высокие процентные ставки наносят ущерб. Слабые цены на нефть, украинские удары дальнего действия по нефтеперерабатывающим заводам и действия США и Европы против российского теневого флота танкеров оказывают давление на энергетический сектор, от которого зависят доходы Кремля.

Пока мало признаков того, что Путин обеспокоен негативной реакцией со стороны элит или российского общества. Тем не менее, Россия не может продолжать войну бесконечно. Ужесточение санкций и мер по её соблюдению может сократить этот срок:

"Если Россия или обе стороны посчитают, что они не могут продолжать войну долго, то переговоры могут превратиться в более серьёзный поиск соглашения, минимально приемлемого для Украины и России".

Однако большинство украинцев не считают, что Россия достигла этой стадии, потому что Путин делает ставку на свою победу, отмечает WSJ.

Мирные переговоры

Как пишет Politico, Москва и Киев остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих ход конфликта с самого его начала. Главными камнями преткновения остается вопрос территорий, гарантии безопасности и прекращение огня.

При этом, согласно отчету американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), совокупные потери России и Украины с февраля 2022 года приближаются к рубежу в 2 миллиона человек только среди военных.

