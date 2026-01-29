Мирный план Трампа буксует: переговоры Украины и РФ уперлись в три главные проблемы, - Politico

Позиции Москвы и Киева остаются диаметрально противоположными.

Пока переговорщики готовятся к очередному раунду организованных США переговоров по прекращению войны в Украине, Москва и Киев остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих ход конфликта с самого его начала.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с кремлевским диктатором Путиным. Однако Сибига признал, что "наиболее чувствительные вопросы до сих пор не решены". А вот спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что разногласия свелись к одной "разрешимой" проблеме, пишет Politico.

И все же Москва и Киев вышли из переговоров в ОАЭ, не сумев договориться по трем вопросам, лежащим в основе конфликта: требование России о передаче украинских территорий, будущее гарантий безопасности Украины и вопрос о том, должны ли боевые действия прекратиться до или после заключения сделки.

Вопрос территорий

Оставшаяся проблема, которую, по-видимому, имел в виду Уиткофф – это судьба Донбасса на востоке Украины, которую инсайдеры называют "территориальным вопросом", отмечают журналисты. Хотя Россия больше не может реалистично надеяться на захват всей Украины в ближайшее время, российский президент по-прежнему стремится получить как минимум весь Донбасс вдобавок к уже аннексированному Крымскому полуострову.

Москва предлагает схему, которую она называет "формулой Анкориджа": согласно ей, Украина должна уступить весь Донбасс, включая районы, которые Россия не смогла завоевать. Кремль утверждает, что именно об этом договорились Путин и Трамп во время встречи на Аляске в прошлом году.

Но для Киева сдача территории была бы и незаконной, и крайне непопулярной мерой. Хотя Зеленский заявил, что готов рассмотреть сценарий, при котором этот регион будет демилитаризован и объявлен "свободной экономической зоной", но официально останется частью Украины, Москва ясно дала понять, что этого недостаточно, пишет СМИ.

После последнего визита Уиткоффа в Москву помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил позицию Кремля. "Достижение долгосрочного урегулирования невозможно без решения территориального вопроса", заявил он, вновь настаивая на том, что прогресс в переговорах зависит от получения Москвой всего Донбасса.

В среду госсекретарь США Марко Рубио признал наличие тупика по Донбассу. "Это все еще мост, который нам предстоит перейти. Это все еще разрыв, но, по крайней мере, нам удалось свести набор проблем к одной центральной, и она, вероятно, будет очень сложной", – сказал Рубио комитету Сената по международным отношениям.

Еще одно разногласие касается того, кто должен управлять Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе, которая находится недалеко от линии фронта и в настоящее время под контролем России. Зеленский хочет, чтобы станция контролировалась совместно Украиной и США, в то время как Москва хочет участвовать в любой сделке, предлагая вместо этого разделить контроль над станцией с Вашингтоном или, возможно, с Киевом.

Гарантии безопасности

Далее идет вопрос так называемых гарантий безопасности: обещанной поддержки Украины со стороны других стран в случае, если Россия предпримет еще одну попытку полномасштабного вторжения.

Ранее в этом месяце Великобритания и Франция согласились разместить войска в Украине после достижения сделки. Уиткофф назвал план безопасности "настолько сильным, насколько это вообще возможно", но остался расплывчатым в вопросе о том, как далеко пойдут сами США в защите Украины.

Согласно отчету Financial Times, опубликованному во вторник, администрация Трампа поставила послевоенные гарантии безопасности в зависимость от отказа Украины от Донбасса. Хотя Белый дом и опроверг это утверждение, отмечают журналисты.

Так называемый план из 20 пунктов, выдвинутый США, предусматривает вступление Украины в Европейский Союз в 2027 году. Членство в ЕС включает положение, призывающее страны встать на защиту друг друга в случае вторжения. ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении, но не установил дату, говорится в материале.

Москва, со своей стороны, настаивает, что не примет присутствия войск стран НАТО в Украине. Вместо этого она потребовала собственных "гарантий безопасности".

Кремль заявляет, что будет чувствовать себя в безопасности только тогда, когда вопрос о вступлении Украины в НАТО будет навсегда снят с повестки дня, когда армия Украины будет ограничена 600 000 человек (с примерно 800 000 сейчас) и когда Москве будет предоставлено эффективное право вето на любые будущие решения по обороне Украины.

Прекращение огня

Однако для простых украинцев наиболее насущной проблемой, вероятно, является вопрос прекращения огня. Киев хочет немедленного прекращения боевых действий. Москва настаивает, что сделка должна быть заключена до того, как она рассмотрит возможность паузы в боях.

До тех пор, пока такая сделка не будет окончательно достигнута, "Россия продолжит последовательно добиваться целей специальной военной операции", заявил помощник Путина Ушаков после визита Уиткоффа в Москву, используя кремлевский эвфемизм для войны.

Российские ракеты продолжают бить по Украине каждый день, разрушая электросети и погружая сотни тысяч людей во тьму и зимний холод. А недавно российский дрон ударил по пассажирскому поезду в Харьковской области, убив пять человек.

Ключевые различия

И Россия, и Украина, похоже, стремятся показать президенту США, что они готовы к сотрудничеству. "Тот факт, что целый ряд сложных вопросов обсуждается на экспертном уровне, уже можно считать прогрессом и началом диалога", – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Еще в декабре Россия угрожала пересмотреть свое участие в мирном процессе после того, как заявила, что Украина атаковала одну из резиденций Путина с помощью нескольких дронов. Хотя никаких доказательств этому не было.

Украинский политолог Владимир Фесенко выразил осторожный оптимизм. "Тот факт, что обсуждаются различные технические аспекты, уже является позитивным событием", – сказал он. Но аналитики подчеркивают, что между двумя воюющими сторонами есть существенная разница: в то время как Украина демонстрирует готовность к компромиссу, Россия лишь имитирует процесс, придерживаясь своей первоначальной цели – подчинения Украины.

Путин "стал одержим этой войной и своей острой необходимостью сломить Украину. Он считает, что это священно, экзистенциально, и если он начнет уступать, Россия будет разрушена", - считает основатель R.Politik, политического консалтингового агентства, специализирующегося на России, Татьяна Становая.

Она добавила, что настойчивость России в получении всего Донбасса – это просто тактика затягивания времени. "Это своего рода игра с российской стороны, где они соглашаются говорить о предполагаемом мирном урегулировании, подразумевая нечто совершенно иное. Они могут говорить на эту тему часами, но это не имеет ничего общего с реальностью", – сказала Становая.

Между тем, с украинской стороны неясно, сможет ли Зеленский, даже если он будет готов отказаться от Донбасса, провести такое соглашение через политический процесс. Украинский президент выдвинул идею проведения референдума по этому вопросу или даже национальных выборов, но настоял на том, что сначала должно быть прекращение огня.

Опросы показывают, что украинцы готовы принять какую-то честную сделку, но мало верят в переговоры под эгидой США. "В прошлом году еще были большие надежды, что Трамп может помочь закончить войну. Теперь их больше нет", – сказал Фесенко.

По его словам, также существует предел того, на какие уступки готов пойти украинский президент. "Зеленский хочет войти в историю как президент, спасший Украину. А не как тот, кто проиграл войну", – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле пригласили Зеленского в Москву "под честное слово" Путина.

