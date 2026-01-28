Потери Украины и России приближаются к 2 миллионам, и это еще не конец, - аналитики

Путина вполне устраивает текущий уровень потерь, и он готов воевать дальше, считают аналитики.

Совокупные потери России и Украины с февраля 2022 года приближаются к рубежу в 2 миллиона человек только среди военных. Об этом говорится в новом отчете американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По мнению аналитиков, этот психологический рубеж война пересечет уже "к весне". Аналитики отмечают, что Россия несет наибольшее количество потерь среди военных за все время после Второй мировой войны.

Так, в отчете CSIS утверждается, что с февраля 2022 года по декабрь 2025 года Россия потеряла 1,2 миллиона военнослужащих, в том числе 325 000 погибшими.

"Несмотря на заявления об импульсе на поле боя в Украине, данные показывают, что Россия платит чрезвычайную цену за минимальные достижения и приходит в упадок как великая держава. Ни одна великая держава не понесла даже близкого количества потерь или смертей ни в одной войне со времен Второй мировой войны", – говорится в отчете.

Военные потери Украины американские аналитики оценивают в 500–600 тысяч, из которых до 140 000 – убитыми.

Более высокие потери России по сравнению с Украиной эксперты объясняют комплексом причин: неспособность России эффективно вести совместные боевые действия, плохая тактика и обучение, коррупция, низкий моральный дух, а также эффективная стратегия глубокоэшелонированной обороны Украины.

"Однако президента Путина не пугает высокий уровень потерь и смертности, а экономический спад в России вряд ли заставит Кремль сесть за стол переговоров – по крайней мере, на условиях, приемлемых для Украины или Европы. Путин может быть готов согласиться на высокое количество потерь и смертей, поскольку большинство этих солдат происходят из таких регионов, как Дальний Восток и Северный Кавказ, а не из политически важных для него районов, таких как Москва и Санкт-Петербург", – говорится в отчете CSIS.

Также аналитики констатируют, что Путин и его пропаганда достигли значительных успехов в своей дезинформационной кампании, убедив некоторых западных политиков, в частности в Вашингтоне, что победа России неизбежна, "несмотря на веские доказательства обратного".

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, после четырех лет войны Россия полностью исчерпала складские запасы современных танков. Теперь войска снабжаются только за счет ограниченного нового производства и запасов морально устаревших танков Т-62.

Также мы рассказывали, что Украина достигает заметного прогресса в развитии наземных военных роботов, значительно опередив в этом западные компании. Украинские роботы уже выполняют весь комплекс задач – от логистики и разведки до штурмов и обороны.

