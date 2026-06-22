'На мой взгляд, план уже существует': генерал Ходжес предсказал судьбу Крымского моста

Годжес отмечает, что действия Украины уже значительно снизили его логистическое значение.

Россия не способна доказать, что может изменить ход войны в Украине в свою пользу, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес в интервью "Эспресо".

Годжес отметил, что его не впечатляют действия России, хотя они и достигли определенных успехов в развитии беспилотных технологий. Однако он подчеркнул, что, несмотря на то, что страна-агрессор располагает значительно большими людскими и материальными ресурсами, ей так и не удалось сломить сопротивление Украины.

"Поэтому я не вижу оснований полагать, что Россия демонстрирует какую-то особую способность адаптироваться или изменить ход войны в свою пользу", – сказал он.

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Именно поэтому, по его мнению, так важны удары Украины по российской нефтяной и газовой инфраструктуре.

"Без доходов от экспорта энергоносителей России будет значительно сложнее финансировать войну. Для этого ей необходимо продолжать поставки нефти и газа в Китай, Индию и другие страны. Если Украина продолжит эти удары, России будет все сложнее получать средства, необходимые для ведения войны", – пояснил бывший командующий войсками США в Европе.

В статье отмечается, что Украина почти ежедневно наносит удары по российским колоннам во время их движения из Ростова или Мариуполя в направлении Крыма. Это приводит к тому, что врагу все труднее обеспечивать логистику на этом направлении.

"Поэтому я не говорю, что война скоро закончится или что Россия вскоре окажется на грани краха. В то же время я не вижу, чтобы она была способна изменить ход войны в свою пользу и реализовать свои стратегические цели", – отметил Годжес.

Он напомнил, что Крымский мост уже поврежден и существенно ослаблен, поэтому россияне не используют его для тяжелых колонн и перевозки топлива, воды и боеприпасов по железной дороге. Годжес констатирует, что действия Украины уже значительно снизили его логистическое значение.

Бывший командующий войсками США в Европе отметил, что ему также импонирует то, что Украина наносит удары по двум другим мостам, обеспечивающим сообщение с севера на Крымский полуостров.

"Предполагаю, что украинские силы доведут это дело до конца, когда наступит подходящий момент. Для этого нужна тщательная подготовка и координация многих составляющих операции. Но, на мой взгляд, план уже существует, и необходимые ресурсы для его выполнения также имеются", – заявил Годжес.

По его мнению, главное – правильно выбрать момент, чтобы уничтожение моста дало максимальный эффект в сочетании с другими операциями. Он не знает, когда это произойдет, но предполагает, что все произойдет "скорее раньше, чем позже".

Годжес предположил, что российский флот был вынужден перебросить корабли, личный состав и часть систем в Новороссийск, поскольку больше не мог безопасно базироваться в Севастополе и других крымских портах.

"Для Украины это, безусловно, положительный результат. В то же время это значительно осложнило работу командования Черноморского флота. Управлять операциями на юге Украины из Новороссийска гораздо сложнее, чем из Крыма. Поэтому эти изменения уже оказали ощутимый дестабилизирующий эффект", – пояснил он.

По словам Годжеса, Новороссийск никогда не рассчитывался на размещение практически всего Черноморского флота одновременно с другими объектами и функциями порта.

"Поэтому можно предположить, что там уже довольно тесно. Кроме того, город также находится в зоне досягаемости украинских беспилотников. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие месяцы мы увидим новые удары по кораблям и инфраструктуре в Новороссийске", – констатировал он.

Бывший командующий войсками США в Европе рассказал, что видел сообщения о том, что некоторые старшие офицеры, ранее служившие в Крыму, уже перевезли свои семьи в Новороссийск.

"Это свидетельствует о том, что, несмотря на официальные заявления Москвы, они сами осознают, насколько сложной стала ситуация в Крыму", – добавил он.

Ситуация в Крыму: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно прогнозу военного аналитика Алексея Гетьмана, если Украина продолжит блокаду логистических путей россиян в Крым, у них останется запасов не более чем на два с половиной месяца. Гетман добавил, что в таком случае единственное, что останется для группировки в Крыму, – это капитулировать, то есть сдаться в плен или покинуть полуостров. Военный аналитик отметил, что Крымский мост остается неповрежденным, поскольку Украина дает время гражданским, а также военным беспрепятственно выехать. Он прогнозирует, что когда Крым превратится в "остров", то есть будет отрезана логистика, российским военным нечем будет воевать.

Также мы писали, что, по словам Годжеса, Крым остается ключевой точкой войны между Украиной и Россией. Поэтому без возвращения полуострова невозможно достичь ни победы Украины, ни прочного мира в регионе. Бывший командующий армией США в Европе пояснил, что пока Россия контролирует Крым, Украина не сможет полноценно пользоваться Азовским морем, восстановить Мариуполь и Бердянск или гарантировать безопасное судоходство из Одессы и Николаева. Поэтому, подчеркнул Годжес, вопрос деоккупации полуострова является стратегическим.

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