Победа Украины невозможна без возвращения Крыма, – генерал Ходжес

Крым остается ключевой точкой войны между Украиной и Россией, и без возвращения полуострова невозможно достичь ни победы Украины, ни прочного мира в регионе. Об этом заявил "Укринформу" бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он отметил, что пока Россия контролирует Крым, Украина не сможет полноценно пользоваться Азовским морем, восстановить Мариуполь и Бердянск или гарантировать безопасное судоходство из Одессы и Николаева. Именно поэтому вопрос деоккупации полуострова является стратегическим.

"Я не могу представить себе окончание войны и достижение долгосрочного устойчивого мира, если Россия продолжит контролировать Крым", – подчеркнул Ходжес.

Как Украина может освободить Крым

Экс-командующий считает, что первым этапом освобождения Крыма должна стать его изоляция. Речь идет о нарушении логистики, ударах по транспортным узлам и разрушении Керченского моста.

"Для меня это звучит немного упрощенно, но первая фаза или первый шаг к освобождению Крыма – это изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами. Украина теперь способна поразить каждый квадратный метр Крыма. У вас есть высокоточные средства, которые могут достать везде", – считает офицер.

По мнению Ходжеса, постоянное давление должно заставить Россию осознать, что удержание Крыма больше не приносит никакого военного преимущества. В то же время он признал, что самым сложным этапом останется вытеснение российских сил и возвращение на полуостров украинских войск.

Отдельно генерал прокомментировал роль Керченского моста. Несмотря на существование сухопутного коридора через оккупированные территории, мост, по его словам, остается важным как с военной, так и с психологической точки зрения. Он подчеркнул, что этот объект уже получил повреждения и в будущем, по его убеждению, будет уничтожен.

"Керченский мост уже поврежден и в некоторых местах "дырявый". Это уязвимое место, но он также оказывает огромное психологическое влияние. И пока этот мост стоит, даже после того, как мир наконец-то как-то согласуют, он будет препятствием для Украины в возможности выходить в Азовское море. Итак, этот мост рано или поздно рухнет, я так себе это представляю", – отметил военный.

О планах Путина в войне

Годжес заявил, что у российского диктатора Владимира Путина нет стимула останавливать войну. По его мнению, для Путина продолжение боевых действий является способом удержания власти, ведь после всех последствий войны у него нет безопасного "пути на пенсию".

В то же время генерал раскритиковал часть западных политиков за поиски "пути отступления" для Кремля. Он подчеркнул, что единственный выход для России – вывод войск с территории Украины, а Запад должен сосредоточиться не на компромиссах с Москвой, а на помощи Украине в восстановлении границ 1991 года.

Также Ходжес прокомментировал ядерные угрозы России и совместные учения РФ и Беларуси. Он считает, что Москва использует тему ядерного оружия прежде всего как элемент информационного давления на Запад.

По словам генерала, Россия действительно обладает большим ядерным арсеналом, однако реальной выгоды от его применения нет. Основная цель Кремля – поддерживать страх среди западных стран и влиять на политические решения союзников Украины.

При этом Ходжес обратил внимание на парадокс: государства, которые потенциально могли бы больше всего пострадать от ядерного удара, часто демонстрируют меньшую обеспокоенность, чем страны, расположенные значительно дальше от России.

Удары по Крыму

Напомним, в ночь на 19 апреля спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" нанесло удары по двум крупным десантным кораблям ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму – ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Также известно, что 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины начала масштабную кампанию по уничтожению российской логистики на оккупированном юге. Особое внимание украинские военные уделяют маршруту Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, который является одним из ключевых логистических коридоров РФ на юге.

