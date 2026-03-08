РФ почти оккупировала Гуляйполе, но это часть замысла: военный заинтриговал заявлением

В ближайшее время все поймут, почему именно так идет процесс, отметил Филатов.

На сегодняшний день город Гуляйполе Запорожской области почти оккупирован, заявил командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов в интервью проекту Радио Свобода.

Впрочем, добавил он, "это часть общего замысла", и в ближайшее время "все поймут, почему именно так идет ход".

Характеризуя ситуацию с Гуляйполем, военный сказал, что она очень динамична, и ее "можно сравнить с ситуацией на Добропольском направлении, которая была более-менее стабилизирована, но там напряжение не снято полностью". Однако, мол, замысел, который противник там для себя ставил, "был разрушен полностью".

"Здесь примерно то же самое. Противник рассматривает Запорожское направление как следующее направление воздействия на Вооруженные силы. Чем это обусловлено? Во-первых, Запорожье является очень мощным промышленным городом. И очевидно, что воздействие на сам город будет иметь существенные последствия для промышленности, для нашего государства и для устойчивости Вооруженных сил", - отметил Филатов.

По его словам, россияне планируют "предпринять такие действия своими наступательными группировками, чтобы блокировать активную работу промышленности в Запорожье, вызвать тем самым неудобства для нашего государства".

"То есть дойти до того участка местности, где можно будет уже спокойно доставать средствами артиллерии и наносить мощное огневое поражение по городу. Это - стратегический замысел противника", - подчеркнул командир полка.

Также он признал, что сил у противника "более чем достаточно для того, чтобы на данный момент реализовать все его замыслы".

"Но благодаря тому, что у нас очень опытный генералитет, очень опытные командиры, старшие генералы, нам удается удерживать баланс и сохранять территорию, жизнь в той мере, которая не дает противнику реализовать все его стратегические замыслы.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 8 марта заявил, что на юге нашего государства за последние полтора месяца ВСУ провели ряд важных действий по обороне, чтобы сорвать план Российской Федерации по наступлению. Он подчеркнул, что Силы обороны восстановили контроль над около 400-435 кв. км территории.

Недавно в DeepState подсчитали реальную площадь освобожденных территорий на юге и пришли к выводу, что она составляет около 79 кв. км. "В то же время рано переводить их в синюю зону (территорию, которая полностью подконтрольна Силам обороны, – УНИАН), поскольку в тылах до сих пор фиксируются единичные группы противника. Если манипулятивно брать серую зону, где были позиции Сил обороны, но происходили просачивания противника в глубину обороны, то эта цифра достигает – около 200 кв. км", – отметили аналитики.

