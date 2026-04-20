Враг пытается любой ценой продвинуться южнее Гуляйполя, – Волошин

Российские оккупационные подразделения получили инженерные боеприпасы для дистанционного разминирования украинских минных полей.

Ожесточенные боевые столкновения в районе Гуляйполя не утихают. Российские захватчики стремятся продвигаться любой ценой, но Силы обороны сдерживают их действия. Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

Как отметил пресс-секретарь, после так называемого "пасхального прекращения огня", которого на самом деле не было, российские захватчики постоянно наращивают количество боевых столкновений, обстрелов, ударов дронами и авиационных ударов. В частности, враг довольно активно начал действовать на Гуляйпольском направлении. Было зафиксировано 33 боевых столкновения, и большинство из них – на участке фронта, где расположены населенные пункты Железнодорожный, Гуляйпольское, Горкое.

"Враг пытается любой ценой южнее Гуляйполя продвинуться вглубь нашей обороны", – подчеркнул Волошин.

Видео дня

Где оккупанты наиболее активно ведут наступление в районе Гуляйполя

Как напомнил спикер, ранее российские захватчики вели активные действия к северу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Доброполье, Прилуки. В направлении Днепропетровской области враг пытался проводить активные штурмовые действия, однако там оккупантам это не удалось. Из-за этого захватчики перенесли свою активность на юго-запад от Гуляйполя.

"Здесь уже в течение двух недель враг пытается захватить населенный пункт Железнодорожный, подойти к Гуляйпольскому, Горкому. То есть, он продолжает свою деятельность на этом направлении. Довольно высокую боевую активность. Постоянно фиксируется и большое количество штурмовых действий врага, ударов авиацией и ударов дронами", – отметил Волошин.

Отпор со стороны Сил обороны

В то же время, как отметил Волошин, Силы обороны уничтожают значительное количество личного состава и вооружения врага. В частности, за прошедшие сутки уничтожена крупная мощная российская огнеметная система ТОС "Сонцепьок". Ежедневно украинские защитники уничтожают около полутора сотен единиц вооружения и боевой техники.

"За прошедшую неделю уничтожено более 800 единиц вооружения врага и около 2 тысяч личного состава. Силы обороны Украины на юге активно продолжают уничтожать врага. Там, где у нас есть возможность, мы пытаемся перехватить тактическую инициативу и оттеснить врага с нашей земли", – подчеркнул Волошин.

Оккупанты готовятся продолжать штурмовые действия

Он сказал, что противник пытается подтянуть немалое количество вооружения для продолжения высокоинтенсивных штурмовых действий при достаточной огневой поддержке.

"По данным нашей разведки, есть информация о том, что некоторые подразделения для обеспечения дальнейшего продвижения российских войск получили инженерные боеприпасы для дистанционного разминирования наших минных полей. То есть они будут продолжать свои штурмовые действия. Все говорит об этом. Но мы об этом знаем, поэтому мы к этому готовы", – подчеркнул спикер.

Ситуация на других направлениях юго-востока

Также пресс-секретарь отметил, что Силам обороны Украины довольно непросто и на Александровском направлении, хотя там зафиксировано лишь 4 боевых столкновения.

"Там Силы обороны также проводят поисково-ударные действия, пытаясь отбросить врага, пытаясь не дать ему встать в оборону. Потому что мы там активно проводили свои контратакующие действия. И это продолжаем делать дальше", - отметил Волошин.

Кроме того, на Ореховском направлении зафиксирована активность врага вблизи населенных пунктов Павловка и Щербаки. Враг также стремится продвинуться вглубь украинской обороны.

Вместе с тем, спикер рассказал, что на приднепровском направлении за прошедшие сутки зафиксирована высокая активность врага. Четыре боевых столкновения продолжались возле Антоновского автомобильного моста, где враг пытается оттеснить Силы обороны Украины и захватить позиции с целью дальнейшего обстрела правого берега реки Днепр. Еще оккупанты активно действуют на острове Белогрудый.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, с конца марта российские оккупанты перегруппировывают силы под Гуляйполем.

Россия перебрасывает некоторые свои подразделения с Покровского направления в район Гуляйполя из-за успешных наступательных действий Сил обороны Украины.

