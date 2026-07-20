Во Львовской области празднование дня рождения закончилось гибелью трех подростков в ДТП

Нетрезвый водитель автомобиля, в котором ехали несовершеннолетние, задержан.

В Бродах Львовской области в результате ДТП погибли трое несовершеннолетних, еще двое получили травмы.

Как сообщает Офис генерального прокурора, смертельное ДТП произошло ночью 20 июля.

По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ивана Богуна, не справился с управлением на закругленном участке дороги. Автомобиль выехал на обочину, врезался в дерево и бетонную электроопору, после чего перевернулся.

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"В салоне находились шесть человек – водитель и пять несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии три девушки – две 16-летние и одна 15-летняя – погибли на месте. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также получил травмы 17-летний парень, который после ДТП самостоятельно обратился за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, компания возвращалась с празднования дней рождения двух пассажиров.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Медицинское обследование показало, что содержание алкоголя в его организме почти вдвое превышало допустимую норму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении.

Смертельное ДТП в Николаевской области: что известно

В начале июля в Николаевской области в результате столкновения грузовика Volvo и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter погибли 12 человек, еще шестеро получили травмы. Инцидент произошел на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который следовал из Одессы в Николаев с пассажирами, выехал за пределы проезжей части, после чего автомобиль перевернулся и неконтролируемо вылетел на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.

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