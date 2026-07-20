Движение танкеров по Ормузскому проливу остановилось из-за обострения кризиса на выходных

Иран усилил удары по судам, которые следуют по магистрали без его разрешения.

Рано утром в понедельник, 20 июля, судоходство по Ормузскому проливу практически остановилось после обострения военных действий между США и Ираном в минувшие выходные. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, нефтяной танкер Kavomaleas остановился в Ормузском проливе у берегов Омана после того, как иранские военно-морские силы нанесли удар по судам на этом водном пути. Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление, в котором указано, что четыре судна пытались пройти пролив "по опасному маршруту", игнорируя предупреждения, а два из них "попали в аварию и были остановлены".

Британское управление морской торговли сообщило, что к северо-западу от Кумзара (Оман) горит судно, добавив, что причина пожара не была подтверждена. Местоположение было указано рядом с последним местонахождением танкера Kavomaleas.

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Нападения на корабли, вероятно, вызовут новые опасения относительно безопасности судов, проходящих по этой водной артерии вдоль побережья Омана – часто с выключенными транспондерами, а иногда и при поддержке американских вооруженных сил.

Одно из немногих судов, которые, судя по всему, пытались пройти через Ормуз в понедельник, – это балкер под флагом Маршалловых островов. Он вышел из Персидского залива с выключенными транспондерами, двигаясь по проливу вблизи Омана. Также к проливу приближался танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, относящийся к "теневому флоту" Ирана.

Еще один балкер, зарегистрированный на Маршалловых островах, начал подавать сигналы из Оманского залива после того, как ранее утром 19 июля сообщал о нахождении в Персидском заливе, что свидетельствует о том, что он пересек Ормуз с выключенными транспондерами.

Нефтетрейдеры и руководители судоходных компаний следят за тем, проходят ли суда через Ормузский пролив по утвержденному Ираном коридору, пролегающему дальше на север – что подвергает фрахтователей и судовладельцев рискам, связанным с соблюдением требований, – или по оманскому маршруту на юге.

Движение танкеров через Ормузский пролив – главные новости

В результате очередной эскалации боевых действий между США и Ираном цены на нефть 17 июля достигли самого высокого уровня за более чем месяц.

Из-за блокировки Ормузского пролива и последующего скачка цен на нефть Россия получила более 13 млрд евро дополнительных доходов. Экономический эффект в значительной степени был нивелирован украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам Москвы.

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