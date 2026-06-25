Беларусь приглашает украинцев на сбор ягод и грибов: в ГПСУ Украины ответили, безопасно ли это

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко считает это предложение "попыткой задобрить со стороны Беларуси".

В четверг, 25 июня, пресс-служба Пограничного комитета Беларуси сообщила, что пограничники готовы обеспечить упрощенный пропуск жителей Украины в белорусские леса для сбора ягод и грибов. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина прокомментировал это предложение.

В сообщении Пограничного комитета Беларуси указывается, что белорусские пограничники "полностью готовы обеспечить сезонный упрощённый пропуск жителей украинской приграничной зоны на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области".

Украинцы смогут пересекать границу в трёх пунктах упрощённого пропуска:

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Мутвица;

Хиничев;

Селище.

"На направлениях к украинским селам Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области соответственно", – уточнили белорусские пограничники.

В то же время пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в своем комментарии напомнил, что сейчас "действуют ограничения в приграничной зоне".

"Да и в целом, граница с Беларусью – это опасность в целом", – отметил Демченко.

Он пояснил, что речь идет как об угрозах для украинцев на территории другого государства, то есть со стороны Беларуси, так и о реальных физических препятствиях.

"Есть и минно-взрывные заграждения на границе с Беларусью... Есть и дальнейшее наращивание инженерных и фортификационных укреплений", – предупредил представитель ГПСУ.

По его мнению, заявление Пограничного комитета Беларуси – "это, наверное, попытка задобрить со стороны Беларуси, учитывая их общую ситуацию".

Демченко напомнил, что Беларусь "поддерживает Россию в войне против нашей страны различными способами, в том числе за счет использования различных технических средств в виде ретрансляторов, как это было до недавнего времени".

"И надеются, что тем самым Украина… Я не знаю… Согласится на такое предложение", – считает пресс-секретарь ГПСУ.

При этом он подчеркнул, что пока "Беларусь не перестанет поддерживать страну-террористку, никаких изменений на границе не будет".

Участие Беларуси в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь должна прекратить развитие пограничной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии. Зеленский рассказал, что временно исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский доложил ему о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины. Президент Украины отметил, что Беларусь знает, какие шаги необходимо предпринять с её стороны для достижения мира.

Также мы писали, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что недавно встретился с представителями украинского президента Владимира Зеленского. Лукашенко рассказал, что предупредил украинских представителей: в случае втягивания Беларуси в войну её характер мгновенно изменится. Белорусский диктатор добавил, что в Киеве впоследствии ответили, что "они это понимают". Поэтому, по мнению Лукашенко, следует договариваться.

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