ТОП-7 самых неприхотливых пород кошек

Эти пушистые питомцы не требуют сложного ухода, зато дарят море любви.

Выбрать первого кота бывает непросто, поэтому ветеринары подсказали, какие породы лучше всего подходят для новичков, пишет Paradepets.

По их словам, идеальный кот – это не только красота, но и спокойный характер и неприхотливость в уходе.

Однако эксперты подчеркивают, что даже самая неприхотливая в уходе порода нуждается во внимании, ласке и полноценном общении с хозяином.

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"Если вы ищете определенный тип характера, стоит познакомиться с котенком или котом заранее, чтобы убедиться, что вы подходите друг другу", – рассказала ветеринарный консультант Royal Canin Аннетт Лувье.

Регдолл

Эта крупная порода славится тем, что буквально размягчается на руках у хозяина.

"Их часто называют самой популярной породой кошек в мире, потому что с ними так легко", – отмечает ветеринар Кэти Меркаторис.

Регдоллы обладают умеренно низким уровнем энергии, любят обниматься и терпеливо относятся к детям и гостям. Длинная шелковистая шерсть требует регулярного расчесывания, но спокойный нрав делает этот процесс простым.

Американская короткошерстная

Порода попала в США из Великобритании ещё в XVII веке для борьбы с грызунами.

"Эти кошки до сих пор обладают охотничьими инстинктами, они ловкие и игривые, но в то же время ласковые и любящие", – говорит Меркаторис.

Они привязываются к семье, но при этом способны развлекать себя самостоятельно, а короткая шерсть требует лишь еженедельного расчесывания.

Мейн-кун

Несмотря на внушительные размеры, эти кошки удивительно терпеливы, дружелюбны и охотно становятся частью семейной жизни.

"Они ласковые, милые и очень общительные, хорошо ладят как с людьми, так и с другими животными", – объясняет Меркаторис.

Мейн-куны любят ходить вслед за хозяином, не слишком требовательны, а ещё достаточно сообразительны, чтобы учиться трюкам или играть в аппорт.

Британская короткошерстная

"Мне нравятся эти кошки за их крепкое телосложение, широкие мордочки и неприхотливый образ жизни", – рассказывает старший ветеринар Schwarzman Animal Medical Center Карли Фокс.

Они тихие, терпеливые и спокойные, поэтому не будут постоянно требовать внимания – идеальный вариант для занятых людей. Шерсть требует лишь еженедельного расчесывания.

Сибирская

Порода, выведенная для сурового климата, легко приспосабливается к различным условиям проживания.

"Сибиряки отличаются спокойным нравом и известны своей ласковостью, они любят компанию и прекрасно ладят с людьми", – говорит Лувье.

По словам ветеринаров, они очень дружелюбны и хорошо ладят с детьми и другими животными.

Домашняя короткошерстная

Эти беспородные кошки чаще всего попадают в приюты и имеют самые разные характеры и окрасы, но в основном они общительны и адаптивны.

"Они обладают гибридной жизнестойкостью и реже страдают генетическими заболеваниями, обычно рано социализированы, сообразительны и приспособлены к жизни", – отмечает Фокс.

Короткая шерсть требует лишь периодического расчесывания.

Норвежская лесная

Хотя эти пушистые гиганты и напоминают диких лесных кошек, на самом деле они удивительно общительны.

"Эта порода терпимо относится к детям, поэтому прекрасно подходит для больших семей; они привязываются к своим хозяевам сильнее, чем другие кошки", – объясняет Меркаторис.

Они любят активные игры и лазание, но с таким же удовольствием просто лежат рядом.

Ранее учёные выяснили, почему кошки облизывают друг друга. Они проанализировали видео с участием 106 кошек из 106 домохозяйств и обнаружили, что в 87% случаев животные вылизывают именно голову и шею – участки, до которых трудно дотянуться самостоятельно, поэтому чаще всего это просто гигиена, а не проявление дружбы. В то же время у 13 из 53 исследованных пар ученые зафиксировали признаки подлинного кооперативного поведения, что может свидетельствовать о формировании прочных социальных связей между животными.

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