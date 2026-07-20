ТОП-7 самых неприхотливых пород кошек

Выбрать первого кота бывает непросто, поэтому ветеринары подсказали, какие породы лучше всего подходят для новичков, пишет Paradepets.
По их словам, идеальный кот – это не только красота, но и спокойный характер и неприхотливость в уходе.
Однако эксперты подчеркивают, что даже самая неприхотливая в уходе порода нуждается во внимании, ласке и полноценном общении с хозяином.
"Если вы ищете определенный тип характера, стоит познакомиться с котенком или котом заранее, чтобы убедиться, что вы подходите друг другу", – рассказала ветеринарный консультант Royal Canin Аннетт Лувье.
Регдолл
Эта крупная порода славится тем, что буквально размягчается на руках у хозяина.
"Их часто называют самой популярной породой кошек в мире, потому что с ними так легко", – отмечает ветеринар Кэти Меркаторис.
Регдоллы обладают умеренно низким уровнем энергии, любят обниматься и терпеливо относятся к детям и гостям. Длинная шелковистая шерсть требует регулярного расчесывания, но спокойный нрав делает этот процесс простым.
Американская короткошерстная
Порода попала в США из Великобритании ещё в XVII веке для борьбы с грызунами.
"Эти кошки до сих пор обладают охотничьими инстинктами, они ловкие и игривые, но в то же время ласковые и любящие", – говорит Меркаторис.
Они привязываются к семье, но при этом способны развлекать себя самостоятельно, а короткая шерсть требует лишь еженедельного расчесывания.
Мейн-кун
Несмотря на внушительные размеры, эти кошки удивительно терпеливы, дружелюбны и охотно становятся частью семейной жизни.
"Они ласковые, милые и очень общительные, хорошо ладят как с людьми, так и с другими животными", – объясняет Меркаторис.
Мейн-куны любят ходить вслед за хозяином, не слишком требовательны, а ещё достаточно сообразительны, чтобы учиться трюкам или играть в аппорт.
Британская короткошерстная
"Мне нравятся эти кошки за их крепкое телосложение, широкие мордочки и неприхотливый образ жизни", – рассказывает старший ветеринар Schwarzman Animal Medical Center Карли Фокс.
Они тихие, терпеливые и спокойные, поэтому не будут постоянно требовать внимания – идеальный вариант для занятых людей. Шерсть требует лишь еженедельного расчесывания.
Сибирская
Порода, выведенная для сурового климата, легко приспосабливается к различным условиям проживания.
"Сибиряки отличаются спокойным нравом и известны своей ласковостью, они любят компанию и прекрасно ладят с людьми", – говорит Лувье.
По словам ветеринаров, они очень дружелюбны и хорошо ладят с детьми и другими животными.
Домашняя короткошерстная
Эти беспородные кошки чаще всего попадают в приюты и имеют самые разные характеры и окрасы, но в основном они общительны и адаптивны.
"Они обладают гибридной жизнестойкостью и реже страдают генетическими заболеваниями, обычно рано социализированы, сообразительны и приспособлены к жизни", – отмечает Фокс.
Короткая шерсть требует лишь периодического расчесывания.
Норвежская лесная
Хотя эти пушистые гиганты и напоминают диких лесных кошек, на самом деле они удивительно общительны.
"Эта порода терпимо относится к детям, поэтому прекрасно подходит для больших семей; они привязываются к своим хозяевам сильнее, чем другие кошки", – объясняет Меркаторис.
Они любят активные игры и лазание, но с таким же удовольствием просто лежат рядом.
Ранее учёные выяснили, почему кошки облизывают друг друга. Они проанализировали видео с участием 106 кошек из 106 домохозяйств и обнаружили, что в 87% случаев животные вылизывают именно голову и шею – участки, до которых трудно дотянуться самостоятельно, поэтому чаще всего это просто гигиена, а не проявление дружбы. В то же время у 13 из 53 исследованных пар ученые зафиксировали признаки подлинного кооперативного поведения, что может свидетельствовать о формировании прочных социальных связей между животными.