WSJ: Россия давит на Беларусь, чтобы расширить фронт по двум сценариям

Москва пытается вовлечь Беларусь в войну как плацдарм для ударов по Украине или гибридных операций против стран НАТО, усиливая давление на режим Лукашенко.

Россия усиливает политическое и дипломатическое давление на Беларусь, пытаясь расширить ее роль в войне против Украины и потенциально использовать территорию страны для новых операций, включая удары дронами и действия против стран НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников в России и Европе.

По данным издания, ключевыми каналами влияния Москвы на Минск стали переговоры между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и послом РФ Борисом Гризловым.

"Россия усиливает давление на Беларусь… Просьбы Москвы включают использование белорусской территории для запуска дроновых атак против Украины, расширение линии фронта на запад", – пишет издание.

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По информации журналистов, в Москве рассматривают два основных сценария: использование Беларуси для усиления ударов по Украине или для проведения гибридных операций против стран НАТО, в частности государств Балтии и Польши.

WSJ отмечает, что кампания давления на Минск активизировалась "ранее в этом году" на фоне военных трудностей России на востоке Украины и необходимости отвлечения украинских сил.

"Чиновники говорят, что Беларусь, где Москва разместила свое тактическое ядерное оружие, может стать ключевым игроком в этом плане", – говорится в материале.

Контакты между Москвой и Минском

Издание также ссылается на бывшего сотрудника российской разведки, который подтвердил факт давления со стороны РФ и угрозы сокращения финансовой поддержки Беларуси в случае отказа от сотрудничества.

Отдельно отмечается, что Киев ранее сообщал о наличии перехваченных документов, свидетельствующих об обсуждении возможного привлечения Беларуси к операциям против Украины или стран НАТО.

По данным WSJ, западные лидеры уже обсуждали риски дальнейшей эскалации. В частности, в мае президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с Лукашенко, в ходе которой предупредил о последствиях углубления участия Беларуси в войне.

Помощники французского президента подтвердили, что Париж прямо указывал Минску на риски втягивания в конфликт.

В то же время в разведывательном сообществе отмечают, что пока нет признаков немедленной подготовки крупной операции с территории Беларуси. Однако такая возможность остается актуальной как инструмент давления и проверки реакции НАТО.

"Это может быть атака, направленная на проверку обороны НАТО или подрыв поддержки Украины", – подчеркивает WSJ, упоминая инциденты с российскими дронами, которые ранее входили в воздушное пространство Польши с территории Беларуси.

Напряженность вокруг Беларуси

Напомним, постоянный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук заявил, что Украина якобы пытается втянуть его страну в войну, атаковав автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. По его словам, Беларусь будет принимать все необходимые меры для защиты жизни и обеспечения безопасности своих граждан.

Вслед за ним министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы пытается втянуть Беларусь в войну. "При необходимости может быть применен весь комплекс мер", – сказал Лавров.

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