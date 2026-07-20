Горбунов раскритиковал внешность Сумской: актриса эмоционально ответила

Ольга не стала молчать.

Украинский актер Алексей Горбунов раскритиковал Ольгу Сумскую.

На днях звезда фильмов "Дикое поле" и "Последний наемник" вышел в прямой эфир в соцсетях вместе с блогером, который спросил его мнение о коллеге. Горбунов отметил, что снимался с Сумской в одном фильме, однако затем начал её оскорблять, используя ненормативную лексику.

"А что с этим еб*лом сейчас? Ну вот сейчас на стоп-кадре? И зачем ты так шампанское открываешь и что ты передаешь этим открытием?", – сказал актер.

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Сама же Ольга не стала молчать и отреагировала на оскорбительные слова коллеги в своём Instagram.

"И действительно… Что у меня с еб*лом? Да вроде пока всё ок, держится. А вот что у тебя с головой, Лёша, вот это вопрос… Так что фильтруй базар!" – подчеркнула Сумская.

К слову, в комментариях актрису поддержали звездные друзья и поклонники. Они отметили, что Ольга выглядит великолепно, и ей не стоит принимать близко к сердцу высказывания Горбунова.

Напомним, ранее актер Анатолий Хостикоев эмоционально высказался о старшей дочери Сумской, которая живет в РФ.

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