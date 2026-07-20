'ПриватБанк' снизил курс евро: курсы валют на 20 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,85 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 20 июля, не изменился и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 44,85 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 20 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, таким образом национальная валюта укрепилась на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 2 копейки и составляет 44,91 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,38 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,47 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,86 гривни за евро.

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