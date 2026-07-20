РФ тестирует лазер 'Перун' для борьбы с БПЛА: эксперты указали на его существенный недостаток

Россияне сами раскрыли уязвимость установки.

В России начали испытания новой лазерной установки для борьбы с украинскими дронами, сообщает Defence Express.

Известно, что российский научно-производственный центр "Сварог" создал комплекс под названием "Перун".

По информации НИЦ, комплекс подходит как для мобильных огневых групп, так и для прикрытия стационарных объектов. И, как отмечают обозреватели, это чрезвычайно актуально для РФ на фоне роста числа атак украинских беспилотников, которые успешно поражают российские НПЗ и другую стратегическую инфраструктуру. В частности, аналитики упоминают такие украинские дроны, как FP-1 и Ан-196 "Лютый".

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Разработчики отдельно подчеркнули низкую стоимость применения "Перуна". По их словам, один "выстрел" – то есть 10 секунд работы лазерного луча – стоит около 2,5 доллара, или 205 рублей.

Что касается характеристик, то дальность поражения "Перуна" достигает 5 километров, а непрерывно нести боевое дежурство комплекс может до 5 часов. Эти цифры – исключительно заявления российской стороны , и проверить их независимо пока невозможно.

При этом, как отмечают аналитики, россияне уже признают главный недостаток такого оружия.

"Российские военные эксперты уже подчеркнули, что для эффективной работы лазерного вооружения необходимы определенные условия – например, отсутствие облаков или тумана", – пишет Defence Express.

Оружие РФ – что нового

Ранее УНИАН сообщал, что Россия начала устанавливать новые зенитные FPV-дроны на самолеты Як-52 и Ан-2 для перехвата украинских беспилотников. Среди представленных новинок – скоростные дроны формата Sting/P1-SUN, предназначенные для поражения воздушных целей как с земли, так и с борта самолета.

Аналитики издания "Милитарный" отметили, что пока непонятно, как именно осуществляется управление дроном с самолета, ведь дополнительного места для оператора там нет.

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