После жары - почти осень: синоптик предупредил о ночных +8° в Украине

Самая низкая температура ожидается на западе и северо-западе страны, в то время как на востоке днем температура поднимется до жарких +30°...+35°.

На этой неделе в Украине ожидается нестабильная погода с колебаниями температуры воздуха и осадками различной интенсивности. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В третьей декаде июля синоптические условия над территорией нашей страны ожидаются довольно изменчивыми, с колебаниями температурных показателей и атмосферного давления", – говорит синоптик.

По его данным, в большинстве регионов пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться градом и порывистым ветром.

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По прогнозу, днём на востоке и юге воздух будет прогреваться до жарких +30°...+35°, а на западе страны по ночам температура будет опускаться до прохладных +8°...+13°.

Погода 20 июля

В начале недели в западных, северных и центральных областях пройдут дожди с грозами. Днем местами возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Сухая погода будет преобладать только в юго-восточных областях. Днём в западных областях ожидается +20…+26 °С, на остальной территории +26…+31 °С, а в восточных и южных регионах будет жара +30…+35 °С.

Погода 21 июля

Во вторник грозовые дожди пройдут местами в центральных и северо-восточных областях. Днем также возможны град и шквалы. В остальных регионах без существенных осадков, только ночью и утром местами возможен туман. Ветер ослабнет до 3–8 м/с. Температура в северо-западных областях ночью опустится до +9…+14 °С, днём +22…+27 °С. На остальной территории ночью +15…+21 °С, днём +27…+32 °С, на крайнем юго-востоке, а также в Крыму местами до +35 °С.

Погода 22 июля

В среду, по словам синоптика, в большинстве областей ожидается нестабильная погода под влиянием пониженного атмосферного давления.

"Пройдут дожди, в центральных и юго-западных областях местами сильные ливни. Днем возможен град и шквалы со скоростью 15–20 м/с", – прогнозирует Кибальчич.

По его словам, сухо будет только на крайнем востоке, в Крыму и на Закарпатье.

Ветер 5–10 м/с. Температура в западных областях ночью ожидается +8…+13 °С, днем +18…+23 °С. В остальных регионах ночью +15…+20 °С, днем +23…+28 °С, а в юго-восточных областях и в Крыму +29…+34 °С.

Непогода 20 июля

На сегодня в Украине объявлен I уровень опасности. По всей стране, кроме западных, восточных и юго-восточных областей, ожидаются грозы. На севере, в центре, а также в Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

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