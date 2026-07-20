Оккупанты усилили давление на Одесскую область: в ВМС объяснили, к чему стремится Москва

Утром враг вновь нанес ракетный удар по Одессе.

Российская оккупационная армия значительно усилила давление на Одессу и Одесскую область, нанося массированные удары ракетами и дронами, в частности, по иностранным судам и портовой инфраструктуре – в ВМС ВСУ считают, что цель противника – максимально затруднить работу украинского экспорта. Об этом в ходе телемарафона заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать тот факт, что в последнее время враг значительно увеличил количество и масштабность ударов по Одесской области, а также какова его цель.

По словам Плетенчука, планы Кремля не изменились с начала полномасштабного вторжения – отрезать Украину от моря.

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"Те же самые, что и последние четыре с лишним года. Цель у них (россиян – УНИАН) всегда была одна – максимально затруднить работу украинского экспорта. Сказать, что раньше такого не было – я точно не могу", – подчеркнул Плетенчук.

Атаки продолжаются и сегодня, 20 июля, о чем сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. По его данным, утром в понедельник враг совершил ракетную атаку на Одессу, в результате чего пострадала инфраструктура. На месте работают соответствующие службы.

Воздушные тревоги в регионе почти не утихают. В частности, около 11:00 мониторинговые каналы предупредили, что на Одесскую область вновь надвигаются российские скоростные средства поражения. В областном центре были слышны взрывы. По состоянию на 11:10 эта атака еще продолжалась.

Российский удар по турецкому сухогрузу – подробности

Как писал УНИАН, 19 июля российская оккупационная армия нанесла удар тремя ракетами по гражданскому судну GOLDEN LEO, принадлежащему Турции. Сухогруз, на борту которого находилось зерно, оккупанты поразили, когда он выходил из одного из портов "Большой Одессы". В результате ужасного удара РФ погибли 10 человек – 9 членов иностранного экипажа (граждане Сирии и Индии) и 66-летний украинский лоцман – работник филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". По данным ВМС ВСУ, судно находилось под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежит Турции.

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