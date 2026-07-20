Поражены еще 7 судов российского теневого флота: Мадяр раскрыл детали (видео)

Всего с начала июля Силы обороны уничтожили 183 единицы теневого флота РФ.

Силы беспилотных систем (СБС) в ночь на 20 июля нанесли удары по ряду важных объектов в России и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

В частности, по его словам, украинские защитники поразили 7 российских судов теневого флота. А именно – 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях. Также Силы обороны атаковали 7 энергоузлов и электроподстанций на территории временно оккупированного Крыма – в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах.

Кроме того, СБС уничтожили 6 элементов ПВО российских оккупантов в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском. По словам Мадяра, были поражены ЗРК "Тор-М2", два комплекса РЛС "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста 2Е2" и "Гамма С1М".

По словам Мадяра, с начала июля украинские защитники уже поразили 183 единицы теневого флота РФ – 119 в Азовском море и 64 в Черном. Также за это время были поражены 103 энергоузла на территории Крыма и 25 элементов ПВО РФ.

"Керченская паромная переправа: -75% пропускной способности. Три из пяти паромов уничтожены, два потеряли самоходность, курсируют в режиме барж, которые буксируют буксиры. Пока", – добавил Мадяр.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, в ночь на 19 июля украинские защитники нанесли удар сразу по трем нефтебазам РФ в Ставропольском регионе. В результате удара на всех объектах возникли масштабные пожары, также произошли взрывы и возгорания резервуаров.

Днем ранее Силы обороны нанесли удары по ряду российских регионов, в частности по Москве. Под столицей РФ, в частности, был атакован логистический комплекс Wildberries, который является одним из крупнейших объектов в сети компании. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эта атака стала ответом на удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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