Дешевой одежды может стать больше: в ЕС вступил в силу новый запрет для магазинов

Для средних предприятий предусмотрен переходный период до 2030 года.

Крупные компании в Европейском Союзе больше не смогут уничтожать непроданную или возвращенную в магазины одежду и обувь. Вместо этого продукция должна быть повторно использована, передана на благотворительность или переработана.

Как пишет Deutsche Welle, новые правила в рамках директивы ЕС вступили в силу 19 июля. Исключения предусмотрены только в том случае, если товар не может быть повторно использован по соображениям безопасности, если он поврежден или загрязнен, а также если он не подлежит переработке. Кроме того, разрешается уничтожать товары, которые были предложены благотворительным организациям в Евросоюзе, но те не приняли их в установленный срок.

В немецком Союзе розничной торговли (HDE) считают, что запрет может принести пользу потребителям, в частности, за счет увеличения предложения товаров со скидками.

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По данным Еврокомиссии, только в процессе утилизации выбросы парниковых газов достигают 5,6 миллиона тонн CO₂ в год – это примерно соответствует годовому объему выбросов 2–3 миллионов автомобилей.

Отмечается, что в ЕС на свалках ежегодно оказываются миллионы единиц таких товаров. Только в Германии в 2021 году утилизировали около 17 миллионов единиц одежды, возвращенной в магазины. По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА), ежегодно в Европе выбрасывается до 600 тысяч тонн неношеного текстиля. Это приводит к растрате ресурсов и наносит колоссальный ущерб окружающей среде и климату.

В то же время Немецкая ассоциация текстиля и моды критикует новые нормы за то, что они не учитывают реальность и создают бюрократические препятствия для промышленности.

Эксперт Йонас Штраке считает, что для обеспечения более высоких экологических стандартов необходимы эффективные системы сбора, сортировки и переработки товаров, а пока эти условия отсутствуют, запрет на утилизацию так и останется "бумажным тигром".

Запрет на уничтожение текстиля вступил в силу для крупных компаний 19 июля. Для средних предприятий предусмотрены более длительные переходные сроки – до 2030 года.

Экономика ЕС – последние новости

При совершении покупок в Евросоюзе продавец будет иметь право запрашивать данные, позволяющие идентифицировать клиента. Полная процедура идентификации будет обязательна для транзакций на сумму свыше 10 тысяч евро, а для наличных операций на сумму от 3 тысяч евро также будет обязательна упрощенная процедура проверки клиента. Изменения вступят в силу в середине июля 2027 года.

С 1 июля 2026 года в ЕС вступили в силу новые таможенные правила, направленные на мелкие отправления небольшой стоимости – был отменен беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро и введен временный сбор в размере 3 евро за каждую товарную категорию в заказе.

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