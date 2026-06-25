Беларусь должна прекратить развивать военную инфраструктуру у границы, – Зеленский

Президент отметил, что ведется строительство объектов, необходимых для войны России против Украины.

Со стороны Беларуси должно быть прекращено развитие пограничной инфраструктуры, которая может быть использована для агрессии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с Олегом Луговским, временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

В сообщении в Telegram президент отметил, что Луговский доложил о реализации под явным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

"Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрынь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО", – отметил Зеленский.

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При этом он напомнил, что Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно ее коллаборации с Россией в интересах затягивания и расширения масштабов войны. "Беларусь знает, какие шаги необходимы с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", – подчеркнул президент Украины.

Может ли Беларусь стать новой стороной войны

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что если Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские дроновые атаки по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Он сказал, что в Беларуси на вышках установлены ретрансляторы вдоль двух приграничных с Украиной областей, которые корректируют российские удары по украинскому населению.

Позже Владимир Зеленский отметил, что с 22 июня ретрансляторы не работают. Однако пока остается неясным, смогут ли их легко активировать во время очередной российской атаки.

После этого белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что недавно встретился с представителями украинского президента Владимира Зеленского. Якобы он говорил им о том, что Беларуси "не нужно" втягиваться в войну, и предлагал договориться.

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