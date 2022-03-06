Россияне начали мощный обстрел города.

Эвакуационная колонна с мариупольцами так и не смогла сегодня выехать за пределы города.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"Эвакуационная колонна с мариупольцами так и не смогла сегодня уехать за пределы города: россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города. Вывозить людей при таких условиях крайне опасно", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, городской совет Мариуполя сообщил, что в городе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения. "В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины", - сообщили в горсовете.

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